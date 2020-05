Marcelo Estigarribia: "Mi intención es continuar en Colón"

Marcelo Estigarribia aguarda desde hace tiempo un permiso para poder viajar a Paraguay y continuar con el aislamiento obligatorio cerca de su familia. En consecuencia, por ahora continúa en Santa Fe realizando los trabajos que le envía el cuerpo técnico pero a la espera de una resolución.

En diálogo con TNT Sports, el mediocampista paraguayo se refirió a su situación, que es la misma que otros jugadores que actúan en el fútbol argentino como el caso de Junior Alonso. Pero a su vez también habló sobre su futuro teniendo en cuenta que el 30 de junio vence su contrato con Colón.

"A mí me agarró en Santa Fe y como todos sabrán estamos expectantes para tener el permiso del gobierno de Paraguay que nos permita retornar a nuestro país. Mientras tanto haciendo la cuarentena en Santa Fe con la familia, que son mi esposa, mis dos hijas y la tía", manifestó el volante guaraní.

Respecto a ese permiso dijo: "Yo hablo bastante con Junior Alonso, con Antonhy Silva, con Cecilio Domínguez, así que estamos expectantes. Primero que nada necesitamos la autorización del gobierno de Paraguay para ingresar al país y realizar la cuarentena allá. Y después de eso, hablar con el consulado argentino para obtener el permiso y poder transitar hasta la frontera. Llevamos más de un mes esperando y por ahora solo dejan entrar gente vulnerable, aún no tenemos la autorización y estamos tratando de hacer las cosas de manera correcta, tomar los recaudos necesarios y ojalá se pueda resolver pronto".

"Vengo entrenando todos los días, nosotros tenemos un plan de trabajo que nos manda el cuerpo técnico que debemos realizarlo todos los días y filmarlo. Luego debemos reenviarlo al grupo que tenemos y una vez por semana tenemos una videoconferencia para analizar el trabajo de toda una semana. Dentro de todo lo estamos llevando bastante bien, por suerte tengo un lugar amplio donde puedo hacer todos los trabajos que me envía el cuerpo técnico", detalló respecto a su rutina diaria.

En cuanto a la situación económica del club indicó: "Es una situación muy complicada, estamos atravesando una crisis mundial, no solamente el fútbol, sino que es algo global. En nuestro caso los más grandes cobramos un porcentaje del mes de febrero y los jugadores más chicos cobraron el total del mes de febrero. Y en la semana se estaría pagando el otro porcentaje de febrero, por lo cual quedaría a cobrar marzo y abril".

Para luego agregar "Estamos todos en la misma situación de tener sueldos atrasados, pero los dirigentes de Colón se comunicaron con los capitanes y explicaron la situación del club que bajaron los ingresos ya sea por sponsores y entradas. Se complica bastante y esta semana con el dinero de la televisión estarían completando el mes de febrero".

Por último habló sobre su futuro "Mi contrato finaliza el 30 de junio y todavía no hablé con nadie, igual creo que no es el momento de hacerlo. Hay cuestiones más primordiales en estos momentos. Como por ejemplo saber cuando volverá la actividad en el fútbol argentino, nada está garantizado, por lo cual hay que ver si soy parte del proyecto deportivo a partir de junio. Siempre dije que mi intención es continuar en Colón, me siento muy cómodo en la ciudad y mi familia también. Se genero un vínculo muy bueno con la institución", aseguró.