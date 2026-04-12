Medrán valoró el carácter de Colón: "Fue un partido trabajado de principio a fin"

Ezequiel Medrán destacó la inteligencia de Colón para resolver un duelo complejo ante Racing de Córdoba y elogió la respuesta del grupo y de la gente.

Tras el triunfo de Colón frente a Racing de Córdoba, el entrenador Ezequiel Medrán analizó el rendimiento de su equipo y resaltó la importancia de haber sabido interpretar un partido complejo en el Brigadier López.

Medrán no se sorprendió por el desarrollo del encuentro y dejó en claro que el cuerpo técnico había anticipado un trámite duro: “Sabíamos que iba a ser cuesta arriba, ante un rival que compite bien, que no te da espacios y que tiene jugadores con capacidad de romper líneas”.

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En ese sentido, explicó que tras un buen inicio, el partido cambió su dinámica: “Tuvimos un arranque con situaciones claras, pero después se hizo trabado, luchado, con muchas interrupciones. Ahí había que mantener la calma y no entrar en ese juego”.

Inteligencia para resolver

El DT hizo hincapié en la madurez del equipo para sacar adelante un encuentro cerrado: “Lo más importante fue entender los momentos del partido. En los momentos decisivos, el equipo respondió bien en las dos áreas y eso nos permitió ganarlo”.

Diseño sin título (9) Colón se quedó con un triunfo de oro ante un rival muy chivo como Racing de Córdoba y sueña con el ascenso.

Además, remarcó el valor del carácter cuando el plan inicial no fluye: “Cuando no se puede desde lo táctico o estratégico, hay que ganarlo con actitud. Estoy orgulloso de cómo compitieron los jugadores”.

El respaldo de la gente y la paciencia

Medrán también destacó el acompañamiento del público sabalero, clave en pasajes importantes del encuentro: “La gente empujó, alentó y exigió. Se está generando un buen ida y vuelta entre el equipo y la tribuna”.

A su vez, dejó un mensaje claro pensando en lo que viene: “Es un torneo largo y muy exigente. El equipo se va ganando la paciencia de la gente con resultados, pero hay que mantener la calma y seguir trabajando”.

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Por último, el entrenador valoró la evolución del plantel tras momentos adversos: “El golpe de San Telmo nos sirvió para reaccionar. El grupo tomó decisiones, se comprometió y hoy se ve un equipo más sólido”.

Y concluyó con una idea que resume el presente rojinegro: “Vamos mejorando porque sumamos minutos y experiencia. Ese es el camino para sostenernos en un campeonato tan duro como la Primera Nacional”.