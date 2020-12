Algo que captó la atención del Sabalero, que tiene el 50% del pase y que en agosto pasado llegó a un acuerdo para extender su contrato hasta diciembre de 2022. Un jugador que se ganó el cariño de la gente y que, pese a que no puede encontrar regularidad, siempre es tenido en cuenta por los entrenadores, hoy por Eduardo Domínguez.

Pero siempre que aparece un mercado de pases, las chances de alejamiento surgen. Ante este escenario, Wilson Morelo habló con Caracol Radio de su país, y admitió sondeos, aunque inicialmente dejó algo bien en claro.

"No jugaría en Millonarios por respeto a (Independiente) Santa Fe, es la rivalidad más grande y no me pondría esa camiseta. Por convicción, creo que hay muchos equipos a los que pudiera ir, pero sabiendo el respeto que tiene Millonarios como institución, es un club grande, con mucha historia, pero con todo el respeto no iría. Yo estuve en Millonarios cuando tenía 19 años. Ya no volvería", apuntó.

Pero seguidamente, se metió de lleno en las versiones y declaró que lo tantearon: "A mí me buscaron clubes de Colombia. Yo acabé de renovar por dos años más con Colón, porque están contentos conmigo. Realmente no es fácil la salida, los clubes argentinos siempre piden buen dinero para terminar contrato y en Colombia en estos momentos se les dificulta por la actualidad. Sí me contactaron desde el país, preguntaron, pero realmente no hay nada concreto. Por lo que sé, a varios clubes se le sale del presupuesto".

"Yo estoy contento en Colón, me cumplieron desde siempre y no tengo quejas. Me brindaron todo lo necesario, pero tampoco cierro la puerta a nada, porque mañana si un club pone el dinero, pues en su momento lo analizaré", resaltó Wilson Morelo.

"Los goleadores de entrada demuestran cómo son, pero también pueden tardarse un poco más. A mí me llamaron clubes de Colombia, pero no es nada fácil económicamente para ellos. La liga de Colombia es atractiva, pero para competir internacionalmente va a ser muy difícil. Por eso no es casualidad que en Argentina estén primeros en eso, porque invierten".