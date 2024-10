Pasan la escoba en Colón: los nuevos nombres que bajarían al Selectivo

Se paga muy caro un bache del que le costó demasiado salir y por ahora ahora el DT Diego Osella apena a formar una estructura sólida y ver qué pasa después, tratando de evitar un cruce más exigente, como podría ser San Martín de San Juan o Gimnasia de Jujuy.

• LEER MÁS: La debacle de Colón y la transformación que sufrió el equipo

Encima Deportivo Madryn vendrá al Brigadier López con el afán de ganar para ser finalista, ya que depende de sí mismo. Pavada de escenario para este Sabalero, que no tiene ambición en el final.

• LEER MÁS: El dilema que se presenta en Colón: ¿poner lo mejor o guardar para el Reducido?

Una decisión tomada en Colón

Por eso en base a cómo sea el destino, hay consenso entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva de seguir bajando el número de jugadores en el plantel principal. Algo que ya anticipó Iván Moreno y Fabianesi días atrás. Los primeros en pasar al Selectivo fueron Axel Rodríguez y Julián Navas, que no iban a estar en la consideración de Diego Osella. Se sumaron algunos pibes que habían subido con Martín Minella.

• LEER MÁS: Antes de Madryn, Colón tiene enfrente a Quilmes en el Reducido

Ahora los que estarían " nominados" para ir son Bruno Juncos y el uruguayo Edhard Greising, que hace rato no forman parte de los concentrados. Algo que no sorprende, ya que nunca pudieron afianzarse. El volante sobre todo, que insinuó más de lo que mostró. Aquel penal que erró en Santiago del Estero ante Mitre fue un antes y un después. Mientras que el uruguayo no estuvo a la altura en los partidos de Copa Argentina ante Los Andes y ante Patronato en el interzonal, por lo que no volvió a sumar minutos.

Juncos.jpg Bruno Juncos bajaría al Selectivo de Colón.

Después, uno que estaba en la lupa también era Andrew Teuten, pero atendiendo a la falta de laterales izquierdos, podría seguir. Todo dependerá de su condición física y lo que opine Diego Osella, ya que ahí está jugando Fabián Henríquez, que no es tres y encima tiene cuatro amarillas. Se sienten las ausencias por lesión de Facundo Castet y Nicolás Fernández, que podrían llegar para una hipotética segunda instancia del Reducido. Lo concreto es que en Colón creen preciso seguir achicando el número del plantel profesional.