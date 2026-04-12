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Rasmussen y la clave de Colón: "Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó"

Federico Rasmussen resaltó la solidez de Colón, valoró el aporte de los juveniles y remarcó el crecimiento del equipo tras otro triunfo clave.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 22:21hs
Rasmussen y la clave de Colón: Lo pudimos sacar adelante cuando se complicó

UNO Santa Fe | José Busieni

Luego de la victoria de Colón ante Racing de Córdoba, el defensor Federico Rasmussen analizó el rendimiento del equipo y puso en valor la capacidad para resolver un partido que se tornó complejo.

Un rival exigente y un partido cambiante

Rasmussen reconoció las dificultades que presentó el encuentro desde lo táctico: “Fue un partido muy parejo, sabíamos que ellos jugaban bien y lo demostraron. Arrancamos mejor, con situaciones, pero después se emparejó y tuvimos que adaptarnos”.

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En esa línea, explicó cómo se fue desarrollando el trámite: “No se pueden controlar los 90 minutos. Hay momentos donde el rival crece y ahí hay que saber sufrir y mantenerse firmes como equipo”.

Fortaleza defensiva y esfuerzo colectivo

El zaguero destacó el trabajo del equipo para sostener el arco en cero en los momentos más complicados: “Pudimos mantener el cero con un gran esfuerzo defensivo de todos. Eso es clave en este tipo de partidos”.

Además, remarcó la importancia del compromiso colectivo: “Cuando el partido se hace físico y friccionado, hay que estar preparados y responder desde lo grupal. Hoy lo hicimos bien”.

El respaldo a los más jóvenes

Uno de los puntos que subrayó fue el rendimiento de los juveniles, especialmente el arquero Tomás Paredes: “Me puso muy contento por él. Cuando le tocó entrar respondió muy bien. Eso es importante porque vamos a necesitar de todos”.

También destacó a los jugadores que ingresaron desde el banco: “Los chicos que entraron lo hicieron bien, como también Conrado. Eso habla de un grupo comprometido”.

Un equipo en construcción

Por último, Rasmussen dejó en claro que Colón sigue en evolución pese al buen presente: “Somos un plantel nuevo, vamos sumando conocimiento entre nosotros. Hay cosas para mejorar, pero vamos por buen camino”.

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Y cerró con una mirada optimista: “Seguimos creciendo partido a partido y eso es lo más importante en un torneo tan largo y exigente como la Primera Nacional”.

Colón Racing de Córdoba Rasmussen
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