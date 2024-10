Prediger y los rivales de Colón: "Estamos pendientes de todo"

El volante charló con LT10 (AM 1020) y en relación a su recuperación dijo que "vengo entrenando hace un tiempo, empecé con el grupo, veremos cómo sigo en estos días para ver si puedo estar. En estos momentos son en los que hay que estar, uno no se los quiere perder nunca, no importa si es de titular o suplente, pero me gustaría poder llegar".

Más adelante reconoció que "fue el primer entrenamiento con el grupo, no es una cuestión solamente de riesgo, sino que siceramente casi que no tengo entrenamientos con el equipo. Sí pude sumar todo el entrenamiento hoy, espero poder hacerlo toda la semana y veremos cómo llego más cerca del finde para ver si pueden contar conmigo o no".

En referencia a lo que hizo este martes soslayó que "hice de principio a fin lo que hicieron muy compañeros, siempre con las precauciones de la vuelta de una lesión, el profe continuamente estando encima en los trabajos más fuertes. Pero pude hacerlos completos y eso me da alegría ya que quiero estar lo mejor posible para el final del campeonato".

Las últimas victorias del equipo

Colon viene de vencer a Almagro y Defensores, a lo que Prediger disparó: "Estoy feliz, es lo que todos queremos, que es ganar. Más allá de los altibajos no creo que haya sido tan malo el campeonato, todavía estamos ahí y depende de nosotros. No estamos primeros pero tenemos alguna chance, por eso hay que afrontarlo con humildad, de la mejor manera y si Dios quiere llegar al objetivo que es lo que todos queremos".

Y en referencia a los resultados de los rivales no dudó en admitir que "es una locura, no sé cuántos partidos miro... Estamos todos iguales, es lo que nos toca, es el deseo que tenemos todos, hay veces que hay que hacer fuerzas por otros equipos. Estamos pendiente de todo, uno siempre mira, pero hoy más que nunca. Dependemos de otros resultados, miramos porque los vamos a enfrentar. Es normal, ellos deben hacer lo mismo".

El análisis de ambas zonas

Prediger, en otro tramo de la charla, dijo que "la nuestra es la más pareja a diferencia de la otra, cualquiera puede llegar a ese partido final, lo marcaron los triunfos y derrotas que tuvimos entre nosotros. Creo que es la zona más pareja y sinceramente de los que estamos arriba cualquiera puede llegar a la final".

Para luego, soslayar: "Miro las dos zonas y creo que en la otra se sacaron mucha diferencia con el tercero, ahí se nota la jerarquía y la diferencia que hubo entre los dos San Martín y el resto, nuestra zona es muy pareja, hay cuatro o cinco, hasta seis o siete, que estamos jugando muy parecidos, con urgencias, con resultados que necesitamos y que dependemos de los demás, es un poco más fea en ese sentido esta zona", agregó el volante.

La llegada de Osella

En referencia a la vuelta de Diego Osella a Colón, el entrerriano apuntó que "ya lo tuve, nos conocemos, sé su forma de trabajar, lo bien que le puede hacer a este grupo, trabajando, en la lucha, cada uno en el lugar que le toca iremos por el objetivo que es lo que todos queremos".

Y luego, remató: "Los jugadores somos los que más preocupados estábamos y los responsables de la situación. Se dramatiza porque somos Colón, el más grande de la categoría. Pero no es fácil, esperemos terminar lo mejor posible y darle una alegría a la gente".