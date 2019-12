"Pulga tiene las puertas abiertas para volver a Atlético Tucumán"

Luis Miguel Rodríguez mantiene en vilo al mundo Colón. Es que en sus últimas declaraciones manifestó que está pensando la posibilidad de volver a Tucumán, cuestión que fue refrendada en las últimas horas en diálogo con La Nación.

En tanto que su hermano Walter Rodríguez, quien también hace las veces de representante junto a Roberto Sanjuan, admitió en diálogo con un medio televisivo de Tucumán que hay un "60% de posibilidades" que regrese a su provincia natal.

De esta manera le puso un gran manto de duda a su continuidad en Colón, donde tiene contrato hasta junio de 2021. Por este motivo, si decide volver a Tucumán tendrá que sentarse a negociar su salida del club, cuestión que no será para nada fácil con el presidente José Vignatti.

Quien habló sobre el futuro de Pulga fue Mario Leito, quien es presidente del Decano. El titular del conjunto tucumano llegó a un acuerdo con el DT Ricardo Zielinski para no sumar refuerzos en este mercado de pases, salvo que sea una negociación muy beneficiosa para el club.

"En su momento se fue porque nos planteó que se quería ir, y nosotros le dijimos que ésta siempre será su casa y que tiene las puertas abiertas", remarcó el mandatario en diálogo con Radio Nacional.

Acto seguido, aclaró que su posible retorno "no es un decisión nuestra", y agregó que "es él quien tiene que resolver su situación con Colón, donde actualmente tiene un contrato vigente".

En este sentido, agregó que "somos respetuosos de los dirigentes de Colón, ésta es su casa, tiene las puertas abiertas, pero su llegada no es una decisión que tenga que ver con nosotros", remarcó.

En otro fragmento de la entrevista, el también diputado nacional aseguró que el DT del equipo, Ricardo Zielinki, les expresó que no será necesario la contratación de refuerzos para el próximo semestre. "El hincha generalmente pide figuras y nosotros muchas veces hemos explicado que no es fácil, pero siempre intentamos armar equipos competitivos y la prueba está en los últimos años. Hace 15 días hablamos con el Ruso y nos expresó que, si no se iba nadie, no necesitaba a nadie. Le volvimos a preguntar después por las dudas y nos dijo lo mismo. Seguramente en los próximos días volveremos a charlar, ya con las fechas y los rivales confirmados, y de ser necesario estamos dispuestos a traer refuerzos, sin hacer locuras desde lo económico".

De esta manera queda de manifiesto que el Decano le abre nuevamente el regreso al Pulga, aunque se desliga totalmente de las negociaciones que pueda tener con los dirigentes de Colón, que buscarán que se respete lo firmado debido a que se lo considera una pieza clave en el equipo que ahora conducirá Diego Osella.