Rafael Delgado sentó postura en Colón sobre el protocolo

“Es todo medio raro, pero estoy contento de volver a entrenar. Hay tareas combinadas. Por ahora estamos corriendo y preparándonos para seguir adelante con esta pretemporada. Todos nos estamos adaptando de vuelta, porque fueron muchos meses parado y obviamente nos va a costar al estar tanto tiempo sin hacer nada”. Con este semblante describió como fue la vuelta al trabajo en Colón el defensor Rafael Delgado, que tiene una óptima muy particular del momento que viene el deporte en el país por la pandemia del coronavirus y que demanda de un estricto protocolo para evitar contagios.

En dialogo con Radio Gol 96.7, el lateral izquierdo reveló qué se hizo en estos tres primeros días de trabajo en el predio Ciudad Fútbol bajo el control del profe Pablo Santella y el seguimiento del entrenador Eduardo Domínguez: “Llevamos adelante el protocolo. Uno cuando llegaba al entrenamiento estaba acostumbrado a pasar por distintos lugares, sobre todo estar con mis compañeros. Ahora cada uno está separado y en el campo de juego hay una división en las distintas canchas para realizar los trabajos”.

Rafael Delgado se refirió a lo raro que es entrenar con protocolo.

“Todos coincidimos en que nunca pasamos por algo parecido. Es la primera vez en el mundo que nos ocurre una situación así. Yo estoy con el grupo verde, donde también por ejemplo están (Federico) Lértora, (Wilson) Morelo, (Bruno) Bianchi y (Emmanuel Olivera). Es un grupo con mucha experiencia el que armaron los profes todos los días, desde las 9”, agregó Rafael Delgado.

Eso sí, se ilusiona con la vuelta del fútbol: “Aún no se sabe nada de cuándo podremos avanzar en el protocolo, porque depende de muchas cosas. Estábamos ilusionados y ahora nos tenemos que enfocar en una buena pretemporada. Esperando que se puede arrancar el torneo. Creo que todos queremos lo mismo”.

En el final de la charla, reveló que fue papá hace algunas semanas y que disfruta al máximo de un momento que muchas veces no es posible: “Las ganas de saber qué torneo vamos a jugar, de la manera, me parece que todos los equipos esperamos lo mismo. En esta pandemia fui papá de Catalina el 2 de mayo y es santafesina. Así que aprovecho para disfrutar lo que antes no se podía. La nena está más apegada a la madre pero intento desde mi lugar ayudarla mucho”.