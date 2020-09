Vale recordar que el charrúa regresó a Santa Fe una vez que se habilitó la vuelta a los entrenamientos y quedó durante 14 días en aislamiento. Tuvo un buen estado de salud y por eso estaba listo para empezar a trabajar con el resto de sus compañeros, sin embargo, el club le notificó que no se presente porque había irregularidades en su visa laboral.

Rafael García.jpg Rafael García se alejó de Colón en medio de un conflicto contractual. Gentileza Radio Sol

Asesorado por su abogado, igualmente llegó al predio y no se le permitió el ingreso. Indefectiblemente, comenzó un ida y vuelta que todavía no tiene un acuerdo. Todo pinta para resolverse en un juicio, pero Colón argumenta que hay algo "ilegal" y no quiere "ser cómplice", por lo que está firme en su postura.

Mientras esto sucede, Rafael García optó por ir nuevamente a Uruguay a la espera de novedades y se sumó a los entrenamientos en Basáñez, equipo que milita en el ascenso. Esto es transitorio, ya que pugna por nuevas propuestas, que van de la mano respecto a lo que suceda con los dos años más que le resta de vínculo con el Sabalero.

Rafael García.jpg Rafael García retornó a Uruguay a la espera de novedades sobre su futuro. Prensa Colón

Rafa arribó a comienzos de año al Rojinegro por pedido del DT Diego Osella para fortalecer una zaga que había dado muchas ventajas durante 2019. Sin embargo, lejos estuvo de ser solución y rápidamente perdió el puesto. En Nacional la rompió de volante central, pero en Colón la prioridad era que cubra la zaga, a la postre su puesto natural.

Ya con Eduardo Domínguez como entrenador perdió todo tipo de terreno hasta este presente, que lo tiene esperando para saber cuál será su futuro y sobre todo la historia en Colón. Con Agustín Doffo también hubo mayores detalles, aunque no sería algo complejo de cumplir para la dirigencia.