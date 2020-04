El plantel de Colón sigue con los entrenamientos en casa durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus, pero sin panorama certero respecto a cuándo volverá el fútbol. Esta situación llevó a cambios bruscos y la dirigencia nacional está llevando adelante diferentes reuniones para ver qué es lo mejor. No solo respecto a la organización sino también en lo económico, ya que el impacto se sintió fuerte y en algunos casos, generando importantes deudas. Así las cosas se mantiene el laburo y el pibe Santiago Pierotti se ilusiona con la vuelta.

Una de las jóvenes promesas de las inferiores está actualmente en Pilar, Santa Fe, haciendo doble turno para no perder condición, pese a que se sabe lo que faltará es ritmo futbolístico. "Varía según el día o la semana. Nos mandan cronogramas y nosotros tenemos que grabar videos y mandarlos. Hago trabajos de mañana y tarde. Desayuno a las 8 y luego sigo con los trabajos", dijo el mediocampista de 19 años recién cumplidos (3 de abril de 2001) en diálogo con LT10.

Santiago Pierotti.jpg Santiago Pierotti sigue entrenando pensando en Colón durante esta cuarentena. Foto: prensa Colón. Prensa Colón

En cuando su historia en Colón, relató: "Llegué a los 13 años después de una prueba. Esas que se habían una vez al año. Así fue comenzó todo. Fue una etapa complicada, ya que me tocó viajar tres veces a la semana durante un año y medio para entrenar hasta que se me dio un lugar en la pensión".

"Tengo 1,88 metro y mi posición varía. Soy un volante mixto con llegada al área. De cinco solo nunca jugué. Me gusta más ahora jugar por afuera. Los técnicos me fueron dando la chance de ir adaptándome y en esta parte me gusta mucho llegar al arco. Nunca me vi reflejado a alguien en el fútbol, pero me gusta mucho Nacho Fernández", contó Santiago Pierotti, que ya firmó su primer contrato profesional por las próximos tres temporadas.

Santiago Pierotti.jpg Santiago Pierotti contó detalles de cómo afronta la cuarentena en Pilar y reveló algunos de sus deseos en Colón. Foto: prensa Colón @Copa_Argentina

Eso sí, dejó en claro que "llegar a Primera y jugar en la Selección Argentina son mis mayores logros hasta ahora. Estar en la Selección fue muy lindo, una experiencia única e indescriptible. Te permite ver otras cosas y también culturas cuando viajás".

Respecto a las influencias que tuvo antes de aparecer en la elite. Expuso: "Hubo varios técnicos que me marcaron. Por ejemplo a Pablo Bonaveri hace un tiempo con el que estoy y me dio oportunidad. Pablo Lavallén me dio la chance de debutar y me enseñó muchas cosas. Debuté contra Tigre en la Copa Superliga".

Pensando a futuro y en los objetivos, Santiago Pierotti apostó en grande en esta cuarentena: "Venimos hablando de conseguir el pasaporte comunitario. Incluso lo estábamos haciendo. Pero ahora por todo esto se frenó. Me gustaría jugar en un grande de Europa. Pero primero sería afianzarme en primera. Ojalá se pueda dar".