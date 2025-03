Talpone, tras renovar en Colón: "Vamos por la gloria y por quedar en la historia del club"

• LEER MÁS: Joel Soñora se lesionó y es baja en Colón para jugar contra Almirante Brown

"Estoy yendo de menor a mayor. En las primeras fechas me costó un poco con la pelota. Con los buenos resultados uno va sumando confianza y va mejorando. Es positivo que el equipo siga ganando, contribuye a que uno mejore. Me falta sentirme más cómodo con la pelota, pero el balance es positivo, lo demás va a venir con el correr de los partidos", agregó.

La visión de Talpone en Colón

"Puertas para adentro hacemos autocrítica y sabemos que hay cosas que mejorar, pero también tenemos cosas muy buenas. Hemos jugado contra Mitre en una cancha complicada, con calor y pudimos sacarlo adelante. Los otros días acá contra Chaco pasó algo parecido. Este equipo se entrega al máximo y la gente lo reconoce", se sinceró.

• LEER MÁS: Colón blindó a Nicolás Talpone con un contrato hasta 2027

Sobre lo que rodea al mundo sabalero, Talpone todavía no logra tomar dimensión en esta Primera Nacional: "Lo de la gente es una locura. Uno lo naturaliza pero a la vez se sorprende, lo de la gente es increíble. Que nos apoyen de esa manera es fundamental".

Nicolás Talpone.png Nicolás Talpone sueña en Colón. Gentileza Diario Panorama

Para luego, remarcar: "Tenemos que contagiar desde adentro para afuera, que la gente se identifique con el equipo. Sabemos que es una categoría muy luchada y friccionada. Hay partidos que no vamos a jugar como queremos, pero hay que sacarlo adelante".

• LEER MÁS: La gran motivación de Nicolás Thaller: "Verdaderamente, Colón es un club de Primera"

Una postura clave buscando el ascenso

Pensando en el partido del domingo por la fecha 5 de la Primera Nacional ante Almirante Brown, expuso: "No nos tenemos que confiar, vamos a una cancha complicada. Trataremos de hacer nuestro laburo, mejorar la parte del juego, pero seguir con la misma entrega que venimos teniendo. Obviamente vamos a salir a ganar porque lo demanda la camiseta, no queda otra. Ellos van a estar desesperados de local, con su gente, y van a tratar de abrir rápido el partido. Nosotros tenemos que ser inteligentes y jugar con eso".

También, dejó una reflexión sobre las injerencias de Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti: "El Puma está derechito y eso nos ayuda un montón. Lo de Christian no me sorprende porque lo veo en las prácticas. Son jugadores distintos que pueden marcar la diferencia al final del torneo".

• LEER MÁS: Pereyra aún no puede contar con todos en Colón por la persistente lesión de Rossi

Hizo un párrafo aparte sobre la irrupción de Alan Forneris: "Es un chico que se adaptó muy rápido, que parece que tiene más partidos de los que le tocó jugar. Para mí es fundamental, me da mucho oxígeno, nos ayudamos mutuamente en la mitad de la cancha. Estamos cómodos y contentos, porque estos resultados ayudan a la confianza y a seguir así".

Un Colón protagonista

El mote de candidato al ascenso es algo que no se quieren sacar: "La gente te lo hace saber, el que viene y quizás no conoce tanto al club, ya sabe a donde viene y si no lo sabe la gente te lo hace sentir. Los que venimos del año pasado tratamos de corregir las cosas que no se hicieron tan bien para que este año no suceda. No me desespera pero tengo muchas ganas de hacer un gol, pero mientras el equipo siga así, no me vuelvo loco".

En el final, retrató al técnico Ariel Pereyra: "Es un tipo muy serio, laburador y flexible a la hora de dialogar con el jugador. Estamos muy bien con el cuerpo técnico, nos llevamos bien. Estos resultados positivos ayudan a la confianza y esto ayuda a que él pueda trabajar más tranquilo también".