"Tengo ganas de demostrar en Colón lo que hice en Tucumán"

Más adelante admitió que "Eduardo (Domínguez) maneja distintos esquemas, me usa en diferentes posiciones, estoy tratando de adaptarme a lo que me pide. Quiero ir mejorando día a día para que en el inicio del torneo esté bastante aceitado".

El momento más duro que le tocó vivir a Aliendro fueron horas antes de la final contra Independiente del Valle, cuando una lesión lo dejó afuera del partido más importante en la historia del club. "Eso de las lesiones desde que llegué me pasó una vez, fue fea, me costó recuperarme. Ahora después nos agarró la pandemia, hasta ese día tuve partidos buenos y malos, cuando volví a jugar me expulsaron y a los dos partidos se cortó todo, es medio irregular".

aliendro.jpg Rodrigo Aliendro sabe que puede demostrar más con la casaca de Colón.

En otro tramo de la charla no dudó en enfatizar que "tengo muchas ganas de jugar y demostrar en Colón que no hice lo que venía haciendo en Tucumán, en la copa hicimos buenos partidos, en el torneo no tanto, hubo una irregularidad en lo grupal, tengo muchas ganas de arrancar el torneo, demostrar en Colón que estoy a la altura y tengo mucho más para dar".

Antes de la despedida se refirió a la conformación del actual plantel, al acotar que "se fueron jugadores muy importantes, vino Gonzalo (Piovi) y Yeiler (Góez), ellos se están adaptando bien, hay muchos chicos, es la realidad, no somos muchos, la verdad que hay un buen grupo, buenos compañeros y a pesar de que somos pocos, hay grandes jugadores y creo que vamos a andar bien".