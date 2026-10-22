Todos los enfrentamientos entre Eduardo Domínguez y Boca

La final de la Copa Sudamericana presentará un choque de alto impacto estadístico entre Boca y el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez

La final de la Copa Sudamericana 2026 presentará un choque de alto impacto estadístico y táctico cuando Boca se mida ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

El duelo decisivo quedó conformado luego de que el Xeneize consiguiera su boleto tras imponerse por 3 a 1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, mientras que el conjunto brasileño selló su clasificación al caer 2 a 0 ante su rival en Montevideo y al hacer valer el 3 a 0 logrado en la ida.

Este enfrentamiento marcará un hito particular para el director técnico del conjunto galo, Eduardo Domínguez, quien asumirá por decimoquinta vez un cruce oficial contra la entidad de la Ribera y en la que será la primera oportunidad en la que lo hará al frente de una institución extranjera.

El historial global del entrenador argentino contra el club boquense registra un balance de extrema paridad tras 14 enfrentamientos divididos en sus pasos por Huracán, Colón, Independiente y Estudiantes de La Plata: 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Sin embargo, la balanza de Domínguez adquiere una efectividad perfecta en cruces de eliminación directa (mata-mata), donde registra un 100 por ciento de efectividad al haber superado las dos series disputadas.

El primer antecedente directo ocurrió el 22 de noviembre de 2023 en las semifinales de la Copa Argentina, cuando su Estudiantes venció 3-2 a Boca.

El segundo triunfo en una llave decisiva se dio el 30 de abril de 2024 por las semifinales de la Copa de la Liga: tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el elenco platense avanzó al imponerse por 3 a 1 en la tanda de penales, rumbo al título de ese certamen.

Su paso por el "Pincha" representó la etapa de mayor efectividad ante el conjunto auriazul ya que de los 14 encuentros dirigidos en total, 9 corresponden a su ciclo en el club de La Plata, donde cosechó la totalidad de sus 4 triunfos, sumados a 3 empates y 2 caídas.

El historial de Eduardo Domínguez frente a Boca

8 de mayo de 2016: Huracán 0-0 Boca (Campeonato de Primera División).

27 de enero de 2018: Boca 2-0 Colón (Superliga 2017/18).

30 de septiembre de 2018: Boca 3-1 Colón (Superliga 2018/19).

26 de septiembre de 2021: Boca 1-0 Colón (Torneo LPF 2021).

26 de febrero de 2022: Independiente 2-2 Boca (Copa LPF 2022).

15 de abril de 2023: Boca 0-1 Estudiantes (Torneo LPF 2023).

28 de octubre de 2023: Boca 0-0 Estudiantes (Copa LPF 2023).

22 de noviembre de 2023: Boca 2-3 Estudiantes (Semifinal Copa Argentina 2023).

12 de abril de 2024: Estudiantes 1-0 Boca (Copa LPF 2024).

30 de abril de 2024: Estudiantes 1-1 Boca —penales 3-1— (Semifinal Copa de la Liga 2024).

26 de agosto de 2024: Estudiantes 1-1 Boca (Torneo LPF 2024).

19 de abril de 2025: Boca 2-0 Estudiantes (Torneo Apertura 2025).

2 de noviembre de 2025: Estudiantes 1-2 Boca (Torneo Clausura 2025).

28 de enero de 2026: Estudiantes 2-1 Boca (Torneo Apertura 2026).

Con estos antecedentes, Domínguez buscará trasladar al fútbol brasileño su eficacia en partidos de definición continental ante un rival al que conoce en profundidad.