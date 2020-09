Un caso sospechoso de coronavirus que preocupa a Colón

UNO Santa Fe informó en los últimos días un positivo de coronavirus que encendió las alarmas entre los dirigentes de Colón, ya que se trató de uno de los integrantes del staff de abogados del club, quien se encargó de solucionar los diferentes conflictos que los jugadores hicieron público con los reclamos que realizaron de sus respectivas deudas con el aval de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Pero también se encarga, entre otras cosas, de confeccionar los diferentes contratos. Por su positivo de coronavirus fue que Gonzalo Piovi todavía no pudo llegar a Santa Fe, como consecuencia que hasta que los documentos no se presenten en Racing el jugador no será autorizado a emprender su nuevo destino futbolístico.

Sin embargo, a pesar de esta situación que se entabló con el positivo de coronavirus, no afectó a los dirigentes de Colón, a pesar que muchos están en edad de riesgo, ya que no tuvieron contacto estrecho en los últimos días con este integrante del staff de abogados.

image.png Uno de los empleados de Colón presentó síntomas compatibles con el coronavirus y se aislaron a otros 10.

Pero un caso sospechoso de coronavirus volvió a encender las alarmas en el mundo Colón, ya que uno de los empleados presentó síntomas, con lo cual se le hizo el hisopado correspondiente y se esperan los resultados.

Como consecuencia de estos síntomas compatibles con el coronavirus, es que se aisló a cerca de 10 empleados del club, mientras que hay gran duda si también afecta a los que trabajan en el predio Ciudad Fútbol, lo que sería un gran inconveniente atendiendo a que es el lugar donde se entrena el plantel.

Vale recordar que los empleados de Colón se encuentran en estado de Asamblea, como consecuencia de un incumplimiento que fue expuesto por el gremio de Utedyc, que se conoció sobre el final de la semana pasada y el cual todavía no tuvo una resolución.