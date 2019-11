Colón se juega una finalísima el lunes que viene cuando reciba, desde las 19, a Estudiantes por la 14ª fecha de la Superliga. Ambos pelean palmo a palmo para escaparle al descenso y por eso saben que afrontan un partido "de seis puntos". Ni hablar el Sabalero, que arrastra dos derrotas al hilo y viene de recibir un fuerte mazazo por perder la final de la Copa Sudamericana.

• LEER MÁS: Colón y la obligación urgente de recuperar el tiempo perdido

La idea es superar esto último y mentalizarse en cerrar este 2019 con aire y recuperado. Justamente desde el inicio de los trabajos en esta semana el entrenador Pablo Lavallén viene haciendo énfasis en lo anímico y, a la par, tratando de diseñar el plan para intentar superar a un Pincha que llega entonado con cuatro triunfos consecutivos.

pulga 1.jpg

El parate de FIFA le vino al pelo a Luis Rodríguez para reponerse de una entorcis de tobillo sufrida en la previa del cotejo en la Nueva Olla de Asunción. Después de hacer tareas diferenciadas, evolucionó y todo pintaba para que sea titular, sin embargo en las últimas horas algo lo puso en duda.

• LEER MÁS: Colón explicó los pasos que tienen que hacer los no socios para ingresar a la cancha

Al parecer tendría fiebre producto de una faringitis. No se tiene la precisión de cuánto tiempo le demandará para estar otra vez a la par de sus compañeros, pero lo que sí está claro es que por lo menos genera incertidumbre.

• LEER MÁS: Lavallén y un equipo muy similar al que jugó la final

Amén de todo esto, puertas adentro creen que es simplemente algo pasajero y que no tendrá problemas de ser el capitán del equipo ante el León. Además, se espera un Cementerio de los Elefantes repleto y Pulga no quiere perdérselo por nada. No existe una confirmación oficial, pero ya estaría haciendo bajo cuidados. ¿Estará a disposición?