Una pieza clave de Colón jugará otra vez al límite ante Chaco For Ever

De cara al partido contra Chaco For Ever, un jugador fundamental para el DT Diego Osella estará condicionado en Colón

Colón ya dio vuelta la página del triunfo en casa ante Defensores de Belgrano y está metido en extender esta racha positiva el sábado cuando visite, desde las 17.45, a Chaco For Ever por la 35ª fecha de la Primera Nacional . Por ahora, el DT Diego Osella espera para definir la formación.

Es probable que el bosquejo se conozca este jueves, pero lo terminará de resolver en la última práctica del viernes, en Corrientes. Si bien el funcionamiento fue el deseado, hay dos dudas. La posible vuelta de Ezequiel Herrera al lateral derecho y la chance para Sebastián Prediger, que es exigido para ver si puede estar.

Para el técnico todos son importantes, sobre todo el capitán que, por más que hace meses viene en bajo nivel, su ascendencia, personalidad y experiencias son un aporte invaluable. Después, la base sería la misma.

Una pieza clave en Colón, al límite

Eso sí, en la previa hay un jugador que otra vez jugará un partido al limite: Federico Jourdan, que viene hace varias semanas con cuatro amarillas (desde el capítulo 27). En caso de recibir otra, se perderá el choque contra San Telmo de la 36ª fecha en el Brigadier López. Un partido de alto voltaje en busca de la final o el mejor lugar en el Reducido.

Federico Jourdan.jpeg Federico Jourdan sigue con cuatro amarillas en Colón. Prensa Colón

Pero está claro que en esta instancia donde no sirve otra que ganar, no se pueden andar cuidando protagonistas. Un Jourdan que volvió a marcar y se convirtió en el principal artillero del equipo, con siete goles. No hay otro nombre en riesgo. Más atrás viene Facundo Castet, con ocho amonestaciones.