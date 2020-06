Vignatti: "Colón llegó a un lugar donde otros no pudieron"

Colón atraviesa un momento de dudas y certezas. Por un lado, el proyecto deportivo está encaminado con Eduardo Domínguez como máximo referente, mientras que también hay algunos interrogante sobre el futuro de varios jugadores, atendiendo a la crisis que se desató tras la pandemia del coronavirus. Además, hay rumores en cuanto a la vida política, debido a que las elecciones se desarrollarán en diciembre, donde el presidente José Vignatti estaría tratando de aglutinar a diversas fuerzas políticas, como adelantó UNO Santa Fe.

El presidente Vignatti habló con el programa En el Área, donde hizo referencia a los diversos temas que hacen a la vida deportiva e institucional del club, que son de suma importancia para el hincha que está ávido de conocer en esta etapa de una gran incertidumbre.

En el arranque de la charla se le preguntó por la gestión de Francisco Ferraro como director deportivo, y Vignatti, presidente de Colón, destacó: "No nos fue bien, pero el fútbol tiene estas cosas. Buscar un nuevo manager lleva a tener un mayor presupuesto, primero tenemos que resolver lo necesario y luego se verá. Es una posibilidad vigente, pero la prioridad es lo económico y hay ciertos lujos que no nos podemos dar".

Posteriormente se le preguntó sobre lo que ocurrirá con el litigio por Brahian Galván, quien quedará libre de Colón y acordó su pase a Colorado Rapids, y el presidente Vignatti afirmó: "Nunca me gustó hablar de temas litigiosos y este es uno de ellos, nos reservamos las opiniones y se verá en el futuro".

Posteriormente se le hizo referencia a las palabras de Pablo Lavallén quien habló de "diferencias generacionales" con la directiva que presidía, y el presidente de Colón argumentó: "A los años no me los puedo sacar, pero Víctor Blanco, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Amor Ameal tienen mi misma edad, de los cinco grandes cuatro son de mi edad o mayores, incluso Hugo Moyano de Independiente, y no veo que hayan tenido inconvenientes. Salieron campeones, son gente experimentada, no me voy a hacer una autoevaluación y no voy a meterme en una polémica, menos con Lavallén".

Se le preguntó luego si tenía pensado presentarse en las elecciones en diciembre, y el presidente de Colón contestó: "Es una pregunta que siempre se me hizo y siempre tuve la misma respuesta, nunca dije nada ni hablo de política cuando no son momentos para hacerlo. Hay que zanjear a esta situación, que nos tiene con problemas económicos a los clubes, estamos para gestionar, no para hablar de política".

Sobre si la nueva lista que presentará para ser reelegido en Colón tendrá nuevos integrantes de peso, Vignatti tiró: "No me gusta hablar de cuestiones que no son elementales. Lo que ocurrió es lo que siempre anhelé que es que haya una mayor cantidad de gente colaborando. Todos fueron invitados, por más que tengamos diferentes visiones políticas, porque todos somos colonistas. En las eliminatorias de la Sudamericana, todos los sectores que tuvieron distintas propuestas tuvieron un papel preponderante, con reuniones amables y viajes placenteros, es saludable para el club tener este tipo de relaciones".

Se le pidió que hiciera una autocrítica sobre su última gestión al frente de Colón y el presidente apuntó: "El tema de mi personalismo casi que está contestada con la apertura a las otras facciones, con los que no pensamos de la misma manera. Autocrítica hago todos los días, el que hace se equivoca, el que no hace no se equivoca. Criticar en las redes sociales es lo más fácil, lo más difícil es ser responsable. Cuando las cosas son difíciles son desafíos a afrontar, no pierdo ni un segundo de mi vida en una crítica en una red social que es lo más cobarde que existe en el mundo".

Más adelante se lo consultó sobre si no le preocupa que Colón no tenga representación en AFA y Vignatti justificó: "Hay un tabú con ese tema, hubo gente que estuvo cerca de AFA y Colón se fue al descenso, por supuesto que viviendo en Buenos Aires es todo más sencillo. Pero las cosas suceden velozmente para estar a mano de todas las cosas".

José Vignatti se refirió a lo deportivo e institucional de Colón, que este martes cumple 115 años.

Se lo metió luego en el tema de las divisiones inferiores, sobre lo que Vignatti dio: "Es un tema tabú, creo que en mi gestión fueron innumerables la cantidad de jugadores que se vendieron de las inferiores, pero siempre está ese tema, ya que hoy criticamos a una gestión pero los resultados estarán en unos años, los resultados no son hoy. Esto ya pasó en otras etapas del club".

Sobre si habrá cambios en el departamento médico de Colón, Vignatti contó: "Queremos profesionalizar aún más esta cuestión, lo estamos hablando con la empresa que no sponsoriza. Eduardo Domínguez también está al frente de todo esto, es una persona que no deja detalles sin ser observados y estudiados, es una persona muy seria y responsable, quiere dejar los menos cabos sueltos que puedan surgir".

En otro tramo se le preguntó por el reclamo por la inclusión del arquero Jorge Pinos en la final de la Sudamericana y el presidente de Colón, adelantó: "Es probable que se espere a la finalización de la pandemia para que se avance en el tema. Siempre lo dijimos desde el primer día, no queremos crear falsas expectativas, hacemos lo que tenemos que hacer. Hay una situación anormal, de un jugador mal incluido en un equipo, está demostrado pero no somos nosotros lo que tenemos que tomar la decisión".

Luego, se le hizo referencia al ligio que entabló Estudiantes por Fernando Zuqui y Vignatti aseveró: "Tal vez se puede solucionar en el tiempo, es un despropósito esta situación. Si sabíamos que el campeonato se terminaba 10 fechas antes seguramente no jugaría el resto de los partidos. Boca tiene el 50% y cuando hablé con Ameal le pedí cambiar esa cláusula para que no se pierda los últimos partidos, y muy atentamente me dijo que cuando fuera a Buenos Aires se iba a modificar, que me quedara tranquilo".

Por último se le preguntó a Vignatti sobre sus objetivos como presidente de Colón y dijo: "Uno siempre trata de superarse en cuanto al esfuerzo para que el club encuentre su verdadero lugar, es un grande del interior, de la Argentina, ya lo demostró. Estuvimos muy cerca pero no pudimos coronarlo ese día, pero llegamos a un lugar donde otros no llegaron. El objetivo de Colón es siempre superarse, tenía un atenuante para caer en descenso ya que mentalmente uno se va de esas situaciones y lo podés padecer en la otra parte de la tabla (por la disputa de la Sudamericana). Ahora todo arranca desde cero, no me gusta jugar con la ilusión de la gente, con la mía sí, sino no estaría acá. No soy de vender ilusiones de cosas que se pueden dar o no, pretendo que sea un camino firme que se dé en el tiempo y algún día se pueda lograr".