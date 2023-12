Vignatti es responsable del descenso de Colón, pero no el único culpable

Y bien vale hacerse algunas preguntas para tratar de entender este delicado momento que vive Colón. Mucho se habla de los últimos años y las pésimas campañas que protagonizó el Sabalero, pero poco se menciona que el equipo terminó descendiendo por lo realizado en el 2023. Y no fue como consecuencia del promedio, sino por los puntos de la tabla.

Seguramente el principal error de la dirigencia encabezada por Vignatti fue haber mantenido a Marcelo Saralegui y el mercado de pases de verano. Ahora después de la salida del entrenador uruguayo, Vignatti hizo la lógica y en eso no hubo discusiones. Nadie cuestionó el arribo de Néstor Gorosito.

Existió un consenso total para que Pipo sea el entrenador de Colón. Se dijo que al club llegaba un técnico de jerarquía y de mucha trayectoria y los antecedentes así lo avalaban. Ahora es fácil decir que Gorosito fracasó, pero la pregunta sería ¿Estuvo bien o mal elegido?

¿Vignatti se equivocó en ir a buscarlo? O en todo caso el que hizo las cosas muy mal fue Gorosito. ¿El último mercado de pases de Colón estuvo a la altura de las circunstancias? Y la respuesta es que sí. Incluso se destacó la rapidez con que la dirigencia salió al mercado y abrochó jugadores importantes en tiempo récord.

La dirigencia mantuvo a jugadores importantes y reforzó el plantel con nombres destacados. Se quedaron: Facundo Garcés, Eric Meza, Santiago Pierotti y Ramón Ábila, todos futbolistas que tenían ofertas de distintos equipos y priorizando el aspecto deportivo se quedaron a jugar el segundo semestre.

Pero además se produjo la vuelta de un jugador emblemático para los hinchas sabaleros como Germán Conti. Llegó un jugador de la jerarquía de Rubén Botta con pasado en Europa. Se sumaron dos jugadores integrantes de la selección paraguaya como Alberto Espínola y Ángel Cardozo Lucena.

Otro de los refuerzos que vino a Santa Fe fue Damián Batallini, que por pasado no admitía discusiones. Nadie mencionaba que Colón tenía un plantel para irse al descenso. Incluso se pensaba en objetivos más importantes que mantener la categoría, de hecho el equipo llegó a la última fecha, fuera del descenso y en zona de playoffs.

Por lo cual, ahora con el resultado puesto es mucho más fácil identificar a los culpables. Pero en su momento, una gran mayoría coincidió en que Colón había armado un plantel interesante y que contaba con un entrenador calificado. Sería bueno repasar en el tiempo los elogios que se dispensaban cuando las cosas funcionaban y el equipo ganaba.

Es cierto que Vignatti tiene una buena parte de la responsabilidad porque se equivocó en la gestión, fundamentalmente en los años anteriores y en el inicio de este 2023. Pero en los últimos meses, hizo lo que pedía la situación. Tener a mano un plantel calificado y con un entrenador destacado.

Después si el DT equivoca los planteos o no le da herramientas a los jugadores, ya no es culpa del dirigente. Tampoco que Wanchope Ábila viva en posición adelantada o errara goles insólitos. O la desidia del equipo cada vez que jugaba de visitante, no tiene relación con la gestión de Vignatti.

Colón desciende de categoría por un cúmulo de decisiones dentro y fuera de la cancha. De estas últimas se lo puede responsabilizar a Vignatti y sus pares de comisión directiva, pero de las primeras la responsabilidad es de los jugadores y técnicos. No obstante, en los últimos meses, lo hecho por la dirigencia en cuanto al armado del plantel había sido coherente.

En estos días, lo más fácil y sencillo es apuntarle a Vignatti y en parte existen motivos de sobra para que asía sea. Pero sería demasiado reduccionista caer en la figura del presidente como el único responsable. De hecho, en buena medida, Colón termina descendiendo por un plantel y un entrenador que no estuvieron a la altura de las circunstancias.

A propósito, cuando Gorosito decide dar un paso al costado, Vignatti levantó el teléfono y se contactó con Facundo Sava e Israel Damonte, no era sencillo buscar un entrenador a cuatro fechas del final. Finalmente terminó llegando Damonte y a nadie le pareció una locura la elección.

Con un punto más Colón hubiese mantenido la categoría, pero no lo consiguió. Muchos lamentarán la derrota ante Banfield en tiempo de descuento o el insólito gol malogrado por Ábila ante Barracas. Pero el presente no tiene vuelta atrás y así como cuando los equipos ganan se habla de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, cuando pierden la ecuación debe ser similar.