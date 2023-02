Vignatti recargado: apuntó contra Wanchope Ábila, el Pulga Rodríguez y habló del Clásico Santafesino

LEER MÁS: Vignatti: "En Colón estamos conformes con Saralegui"

Cuando se le preguntó sobre la situación de Ramón Ábila en Colón, José Vignatti opinó: "Creo que es una respuesta que hay que buscarla en los protagonistas mismos, lo vemos como lo ve todo el mundo, para eso hay un cuerpo técnico, un nutricionista, preparadores físicos, ellos son los encargados de dar su parecer y una línea de conducta para que eso desaparezca. Pero no somos ni nutricionistas ni preparadores físicas, le caben las generales de la ley, los jugadores están subordinados a un trabajo que lo tienen que hacer todos".

WanchopeÁbila.jpg Por primera vez en la era Marcelo Saralegui como DT de Colón, el delantero Ramón Wanchope Ábila estará ausente. José Busiemi / UNO Santa Fe

Sobre las chances de sumar a Agustín Fontana a Colón, José Vignatti reveló: "Lo ofrecieron, pero no lo vamos a sumar en absoluto. El libro de pases cerró la semana pasada, no negociamos a ningún jugador al exterior, con lo cual no tenemos ninguna posibilidad de incorporar a nadie. Para nosotros se terminó el mercado de pases, la reglamentación dice que para esta semana es para jugadores libres o para jugadores que se vayan al exterior, lo de Brian Fernández fue una rescisión de contrato".

Pulga Rodríguez y Bernardi.jpg

También se le preguntó sobre la chance de que Christian Bernardi pueda volver a Colón, y José Vignatti: "No lo vi, ya que no fui a ese partido en Córdoba. Sé lo que sabe todo el mundo, que tiene un problemita de salud, esperemos que sea pasajero, y que en el futuro le permita retomar su actividad, pero nosotros hoy lo vemos como todo el mundo, sin tener mucho conocimiento de lo que pasó".

En otro tramo se lo consultó por cómo terminó la relación con Pulga Rodríguez, y José Vignatti: "Me gustaría que los que vengan a mi casa o yo ir a comer un asado no sea con diferencias tan manifiestas para manejar nuestras vidas, mis principios con los de él son absolutamente contrarios, lamentablemente la opinión que tengo como jugador dista de la que tengo en otros órdenes de la vida. Prefiero que cada uno siga su camino. Tuvo actitudes por las cuales no respetó a la institución, no voy a hablar personalmente. Es la única institución que le dio lo que ninguna le dio en su vida que es un título. Lo que dijo que él le dio la estrella a la institución habla de las vanidades de una persona, no salió campeón una persona, sino una institución y sus componentes, jugadores, dirigentes, hinchas. A eso hay que respetarlo, sino es un gran egoísmo".

LEER MÁS: Colón sufre la falta de convicción en un proyecto deportivo

En tanto que se le preguntó sobre se futuro de Colón desde lo deportivo, con el Clásico como objetivo, José Vignatti afirmó: "Estamos aspirando a cambiar este mal arranque, dentro de las posibilidades que se tiene hay argumentos para que se dé. El clásico se vive de una forma muy especial, se vivirá con mucho entusiasmo y cada uno hará lo posible para que le vaya bien, espero que todo sea con tranquilidad en cuanto a la conducta de la gente y la organización del partido. Si se dan las circunstancias y ciertas cuestiones que todavía no sabemos creo que iré a la cancha, pero se tienen que dar algunas cuestiones que en el último partido no se dio".

clásico santafesino (2).jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Se lo metió de lleno en el evento donde se lanzó la candidatura sudamericana para el Mundial 2030, donde fue invitado a asistir, y se lo consultó por las chances de Colón de ser subsede, sobre lo que dijo: "La organización fue brillante, muy bien organizada. Hay un viento de cola para la AFA, que viene con la obtención del campeonato, también contagia a los países que también se postulan para esta organización, hay gente muy capacitada. La figura del presidente de la Conmebol es fundamental, es una persona que le cambió mucho la cara a Sudamérica, hay muchos dirigentes que demostraron su capacidad, como el presidente de la AFA; hay un santafesino que está haciendo bien las cosas como Nery Pumpido, con nosotros tuvo un trato muy particular, muy especial, siempre estuvo a nuestra disposición cuando jugamos la libertadores, hay que dejar de lado las camisetas, estamos hablando de un fútbol internacional. No sé si Colón podrá ser subsede, estamos en el inicio de una aspiración, falta mucho tiempo para que empiecen a delinearse otras cuestiones, es muy prematuro dar una opinión al respecto".

LEER MÁS: Colón, con dos cambios y una duda para recibir a Sarmiento

Por último se le hizo referencia a los disturbios ocasionados este miércoles por un grupo de barras que fueron a hacerse socios de Colón, y el presidente expuso: "No tengo conocimiento lo que se toma como referencia para decir que son barras, no estaba en el club, no puedo calificar a las personas si ni siquiera los vi. Sé lo que sabe todo el mundo, para mí son socios o no son nada".

Y sobre si habló con Lucas Paniagua y Horacio Darrás, los dirigentes condenados, respondió: "No hablé. Hubo componentes con personas que fueron influyentes, esas personas y las que los rodean. Es una opinión como espectador, no como dirigente".