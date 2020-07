Zuqui: "Domínguez me dijo que quería que yo siga en Colón"

Fernando Zuqui se encuentra en Mendoza junto con su familia y a la espera de novedades. El jugador finalizó su vínculo con Colón y debe retornar a Estudiantes. Pero en principio, no seguiría su carrera en el Pincha y hay dos equipos que lo pretenden. Uno de ellos es precisamente el Sabalero y el otro Godoy Cruz.

La idea de la dirigencia de Colón es intentar renovar un préstamo con Estudiantes, aunque la relación entre los dirigentes quedó tensa luego de que la directiva platense intimara al Rojinegro a ejecutar la cláusula de compra por Zuqui. En tanto que el presidente del Tomba José Mansur expresó públicamente que harán una oferta por el mediocampista.

En medio de esta situación, el jugador charló con Rodrigo Rosetti a través del Instagram Live de En el Área, y allí se refirió a su fururo. Además de reconocer que Eduardo Domínguez le pidió que siga, pero también recordó su paso por Colón y la final en Paraguay.

LEER MÁS: Colón está muy cerca de renovar contrato con Tomás Sandoval

"Lo que ocurre excede al jugador y yo no tengo nada que ver. Se trata de negociaciones entre los clubes, mientras tanto yo hago mi trabajo, que es mantenerme bien físicamente y tratar de hacer lo mío que es jugar al fútbol. Mi representante se encarga de las gestiones, pero yo trato de estar al margen", explicó el volante mendocino.

Consultado por la chance de seguir en Colón respondió: "La realidad es que tengo que volver a Estudiantes porque tengo contrato. Se habla de un interés de Colón y de Godoy Cruz. Pero trato de estar tranquilo y que a eso lo maneje mi representante. Hablé varias veces con Eduardo Domínguez y me manifestó que quería que continúe, pero ahora dependo de las negociaciones".

LEER MÁS: Facundo Farías, la joyita que sueña a lo grande en Colón

A la hora de recordar su paso por Colón contó: "No se sabe cual será mi futuro pero de Santa Fe me llevo lo que es salir a la cancha, la forma que te trata el hincha de Colón… Lo de Paraguay no me lo voy a olvidar en mi vida. Me enamoré de Santa Fe y tengo amigos y recuerdos muy lindos. Tenía el sueño de salir campeón internacional con Colón y todavía lo tengo".

Y finalizó: "Llegar a esa final fue algo increíble, lo que hizo la gente no se vive todos los días. Después lamentablemente nos tocó perder, pero bueno, en Santa Fe Colón es el único equipo que llegó a una final internacional. Ojalá pronto se dé un título, estando yo o no, porque todos se lo merecen".