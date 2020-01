Este sábado pasó la revisión médica en Santa Fe y posteriormente firmó su contrato. Se trata del volante ofensivo Agustín Doffo, quien se convirtió en la tercera incorporación de Colón para la segunda parte de la Superliga. "Surgió de Vélez, con una gran aparición. Fue al Villarreal B de España, donde tuvo poca participación, algo que después la encontró en O'Higgins (Chile) y Chapecoense (Brasil). Tiene buen pase entre líneas y gambeta hacia adelante", dijo el entrenador Diego Osella en conferencia de prensa sobre el jugador.

Era una de las prioridad para el DT, más que nada por las características que tiene, ya que no hay, a su entender, tantos dentro del plantel. Además, lo que más lo convenció fue que el jugador aceptó la determinación de un primer momento, evitando especulaciones y otro tipo de ofertas. Más que nada, porque el conductor sabalero deslizó ante la prensa –visiblemente caliente por algunas cosas que suceden puertas adentro– que no quería que llegaran por descarte, sino por convicción.

El zurdo, de 24 años (25 mayo 1995) viene de jugar en el país transandino, donde disputó 18 partidos y marcó un gol. Fue uno de los puntos altos de O'Higgins, que buscó retenerlo, pero la opción de Santa Fe lo sedujo más y por eso en las próximas horas se pondrá a las órdenes del técnico y se unirá a sus nuevos compañeros. De esta manera, se suma al defensor uruguayo Rafael García y al delantero Brian Fernández como las caras nuevas para este 2020.

Ahora pasará por ver en qué posición puede utilizarlo, dejando en claro que puede jugar por las bandas en ataque por cualquiera de los perfiles. Incluso puede actuar de segunda punta si Osella lo cree conveniente. Si bien es cierto ya se conocía que había gestiones avanzadas, el club terminó de oficializarlo este sábado por la tarde.

Primero se sometió a los exámenes médicos y después puso el gancho, aunque no se precisión en qué términos: si a préstamo o una compra, aunque es algo que seguramente trascenderá rápidamente.

Ahora todo pasará por encontrar a un lateral izquierdo, que es el puesto que estaría faltando cerrar para bajarle el telón al mercado de pases. Los principales apuntados no fueron posible y se analizan algunos ofrecimientos. Eso sí, Osella dijo que no van a traer solo para relleno y, si no surge algo potencialmente interesante, se quedará con lo que hay. Lo de Sebastián Prediger sería un tema cerrado, quedando solo en intenciones.

El nuevo Colón modelo 2020 ya está en marcha