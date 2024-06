En Córdoba indican que Colón habría vuelto a la carga por Cainelli

Suena reiterativo, pero la prioridad es un 9 que pueda fajarse con los defensores y, sobre todo, con gol. Es lo más complicado de conseguir y además de ser lo más costoso. Por eso se tirán varios espineles a ver si pica algo, sobre todo aquellos que queden libre después del 30 de junio.

¿Colón otra vez preguntó por Nahuel Cainelli?

Pero no es lo único y la persecusión de un extremo derecho también es latente y, al sondeo por Gastón Novero de Chavo For Ever, se habría reflotado el interés por Nahuel Cainelli de Estudiantes de Río Cuarto. En Córdoba indican que en los últimos días se activaron las charlas con mayor ahínco.

Nahuel Cainelli.jpg En Río Cuarto informan que Colón volvió a ir a la cargar por el extremo Nahuel Cainelli.

Nuevamente la traba estaría en lo económico. Sobre todo, porque el club de Río Cuarto no quiere prestar a jugadores para rivales de la Primera Nacional. Nadie es instransferible, pero solo se lo largaría por una venta. En Colón el dinero no abunda y por eso hasta ahora es uno de los pocos equipos que no incorporó.

Salvo que el Sabalero se la juegue y haga el esfuerzo, será complejo tentar a los clubes. Más si los futbolistas, como el caso de Cainelli, tienen contrato (hasta diciembre). Un nombre conocido para Delfino, por lo que no sorprende el interés, pero de ahí a que se concrete es otra cosa.

Es una chance importante para el extremo derecho de 29 años, que podría torcer la balanza, pero el escenario es claro. Habra que ver si toma forma este supuesto interés.