Jeep Avenger: el nuevo SUV híbrido que ya llegó a Santa Fe de la mano de Grupo Nation

El nuevo Jeep Avenger, el SUV urbano de entrada de gama que ya llegó al concesionario oficial y busca ganar terreno en el mercado argentino. Los interesados pueden conocerlo y consultar por la disponibilidad de unidades

Jeep Avenger, el nuevo SUV híbrido suave (mild-hybrid) de Jeep, fabricado en Brasil, se posiciona como el modelo de entrada de gama en Argentina.

El nuevo Jeep Avenger hizo su presentación en la región y las primeras unidades ya se encuentran físicamente en el país. Fabricado en Brasil , el SUV urbano se posiciona como el modelo más accesible de la marca, por debajo del Renegade, con una propuesta que combina dimensiones compactas, tecnología y una mecánica híbrida suave (mild-hybrid) .

El vehículo ya llegó a Santa Fe de la mano de Grupo Nation , concesionario oficial de Jeep, donde los interesados pueden conocerlo y consultar por la disponibilidad de unidades.+

Jeep Avenger: diseño compacto y equipamiento tecnológico

El Jeep Avenger mide 4,08 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,55 metros. Su diseño conserva los principales rasgos de identidad de Jeep, entre ellos la característica parrilla frontal de siete ranuras, aunque incorpora una interpretación moderna, pensada para el uso urbano.

El habitáculo ofrece cinco plazas y un baúl de 364 litros. Entre sus principales elementos tecnológicos se destacan el tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas, con conexión inalámbrica para teléfonos.

En materia de seguridad, toda la gama incorpora de serie seis airbags, alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, advertencia de salida de carril y asistente de mantenimiento de carril.

El equipamiento también incluye freno de estacionamiento eléctrico, iluminación LED y cámara de retroceso. Según la versión, se suman tecnologías como la cámara con visión de 360 grados y las ópticas LED Matrix.

Motor turbo y tecnología híbrida: cómo funciona el Jeep Avenger

Uno de los principales diferenciales del nuevo SUV es su mecánica híbrida suave de 12 voltios (mild-hybrid), que combina un motor naftero turbo con asistencia eléctrica para mejorar la eficiencia, especialmente en el uso urbano.

El conjunto está integrado por el conocido motor T200 1.0 turbo de tres cilindros, que desarrolla 120 CV de potencia y un torque máximo de 200 Nm.

El propulsor naftero recibe la asistencia de un motor eléctrico multifunción, que contribuye durante las etapas de arranque y aceleración. El sistema permite reducir el consumo de combustible y las emisiones en determinadas condiciones de uso, además de recuperar energía durante la marcha.

La transmisión es automática de tipo CVT, con siete relaciones simuladas, mientras que la tracción está dirigida exclusivamente al eje delantero. Esta configuración prioriza la eficiencia y la comodidad en los desplazamientos urbanos.

El nuevo Jeep Avenger ya está en Grupo Nation: cómo reservarlo en Santa Fe

Tras su llegada a los salones de Grupo Nation, el Jeep Avenger ya está disponible en las tres sucursales de Nation Jeep en Santa Fe, Paraná y Reconquista.

La propuesta incorpora un nuevo modelo de acceso a la gama Jeep en el mercado argentino, con diseño compacto, equipamiento tecnológico y una configuración electrificada.

Desde el concesionario invitan a los interesados a conocer el vehículo y consultar por las condiciones comerciales. Según informó la empresa, es posible reservar una unidad con $500.000.

Dónde conocer el Jeep Avenger en Santa Fe y la región

Santa Fe

Dirección: Las Heras 2633.

WhatsApp: 11 2569-6440.

Paraná, Entre Ríos

Dirección: avenida Almafuerte 552.

WhatsApp: 343 633-7502.

Reconquista, Santa Fe

Dirección: Ruta Nacional 11 y La Rioja 2810, esquina, código postal S3560.

WhatsApp: 348 259-8502.

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las sucursales de Nation Jeep o comunicarse por WhatsApp para obtener más información sobre el nuevo SUV híbrido Jeep Avenger y consultar la disponibilidad de unidades.