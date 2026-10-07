Este jueves juzgarán a los acusados por el crimen de Franco Demarchi, el hombre que llegó a Santa Fe a comprar una moto y fue asesinado

Daniel Lescano y Walter Carmona serán juzgados mediante un procedimiento abreviado por el homicidio ocurrido en julio de 2023. La Fiscalía acordó penas de 29 y 28 años de prisión para los dos acusados.

Juicio abreviado. Daniel Lescano y Walter Carmona serán juzgados por el homicidio de Franco Demarchi.

Este jueves se llevará adelante en los Tribunales de Santa Fe la audiencia de juicio abreviado contra Daniel Rubén Lescano y Walter Ariel Carmona, acusados por el homicidio de Franco Demarchi , ocurrido el 21 de julio de 2023 en la ciudad de Santa Fe.

La audiencia está prevista para las 13 y representa el cierre de una causa que inicialmente estaba encaminada hacia un juicio por jurados, instancia en la que los acusados podían enfrentar una condena a prisión perpetua.

Finalmente, la Fiscalía y las defensas de Lescano y Carmona acordaron penas de 29 y 28 años de prisión, respectivamente. A ambos se les atribuye la coautoría de homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por criminis causa.

La familia de la víctima optó por la modalidad abreviada para evitar la exposición que hubiera implicado un juicio por jurados. El padre de Franco explicó que la decisión estuvo vinculada principalmente al impacto que tendría para sus familiares atravesar nuevamente todo el proceso judicial.

“El juicio por jurados implica presenciar todo: los testigos, las acusaciones, todo el proceso. Lo que yo no quiero es poner a la familia ante esa situación”, sostuvo en declaraciones a Radio Jota 98.3.

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Franco Demarchi tenía 28 años, era oriundo de Sancti Spíritu, departamento General López, y había viajado a la ciudad de Santa Fe junto a un amigo para concretar la compra de una motocicleta que había visto publicada en Marketplace de Facebook.

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Demarchi se comunicó a través de WhatsApp con Walter Carmona, quien habría simulado ser el propietario del vehículo ofrecido en venta.

A partir de ese contacto, ambos acordaron un lugar para concretar la operación. El encuentro se pactó en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen al 4200, donde la víctima llegó junto a su acompañante.

De acuerdo con la acusación, Carmona le informó a Lescano que Demarchi ya se encontraba en el lugar. Entonces, Lescano y otras dos personas interceptaron a la víctima y a su compañero utilizando armas de fuego.

Según la Fiscalía, los atacantes les exigieron que descendieran de la camioneta con el objetivo de apoderarse del dinero que habían llevado para comprar la motocicleta.

Tres disparos y una muerte en el acto

Ante la situación, Demarchi intentó escapar. Según reconstruyó el fiscal Carlos Lacuadra durante la investigación, la víctima encendió el vehículo para abandonar el lugar.

Sin embargo, al advertir que el robo podía frustrarse, uno de los atacantes habría efectuado tres disparos contra la camioneta.

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Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Demarchi, quien murió en el acto.

La investigación estableció así que el supuesto encuentro para comprar una motocicleta había sido utilizado para concretar una emboscada y robar el dinero que la víctima llevaba consigo.

El tribunal que analizará el acuerdo

El tribunal estará integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Ruiz Steiger y Sergio Carraro.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Carlos Lacuadra y Estanislao Giavedoni, mientras que en la etapa inicial de la causa intervino la fiscal Ana Laura Gioria.

Con la audiencia de este jueves, la Justicia deberá analizar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas y determinar si corresponde homologar las penas pactadas para Lescano y Carmona.