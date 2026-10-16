Ferro puede sellar su pase a la final por el ascenso este mismo fin de semana

Ferro lidera la Zona A con 62 puntos y cuatro de ventaja sobre Deportivo Morón. Si gana y sus perseguidores dejan puntos, asegurará el primer puesto.

Ferro está ante la posibilidad de dar un paso decisivo hacia el sueño de volver a Primera División. Con apenas tres jornadas por disputarse en la Zona A de la Primera Nacional, el conjunto de Caballito podría consagrarse ganador de su grupo este domingo. Para conseguirlo, deberá imponerse en su compromiso y esperar una combinación favorable de resultados en los partidos de sus principales competidores.

Los resultados que necesita Ferro para quedarse con la zona

El equipo dirigido por Juan Manuel Sara suma 62 puntos y encabeza las posiciones, seguido por Deportivo Morón, que tiene 58, y Godoy Cruz, que acumula 57. La diferencia le permite al Verdolaga depender de sí mismo, aunque también existe la posibilidad de asegurar el primer lugar antes de las últimas dos fechas.

Para conseguirlo este fin de semana, Ferro deberá derrotar a Racing de Córdoba en Caballito y esperar que Deportivo Morón pierda frente a Mitre y que Godoy Cruz no consiga una victoria ante Estudiantes de Buenos Aires. Si se dan esos tres resultados, la distancia será suficiente para garantizarle al conjunto de Sara el primer puesto de la Zona A y el acceso a la final por el primer ascenso.

Los encuentros se jugarán este domingo: Morón recibirá a Mitre desde las 15, Ferro será local de Racing de Córdoba a partir de las 16 y Godoy Cruz enfrentará a Estudiantes de Caseros a las 18, en Mendoza. Los tres partidos tendrán incidencia directa en la definición de la parte alta de la tabla.

Dos triunfos más le alcanzan para ser inalcanzable

Más allá de lo que suceda este domingo, Ferro tiene una ventaja importante: depende exclusivamente de su rendimiento para quedarse con el liderazgo. Si gana dos de los tres partidos que le quedan, llegará a una cifra que sus perseguidores ya no podrán alcanzar, sin importar los resultados que obtengan.

Después del cruce con Racing de Córdoba, el Verdolaga recibirá a Chaco For Ever y cerrará la fase regular frente a Acassuso. El objetivo inmediato será aprovechar la oportunidad en Caballito para acercarse a la definición y, si los resultados acompañan, asegurar anticipadamente su lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Con 62 unidades y una diferencia de cuatro puntos sobre Morón, Ferro afronta la recta decisiva con la ilusión intacta. Este fin de semana podría transformar su gran campaña en una clasificación anticipada, aunque para eso necesitará ganar y estar atento a lo que ocurra en los otros dos encuentros.