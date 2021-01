Reclaman cárcel común para el ex militar Jorge Balla, condenado por crímenes de lesa humanidad

Según los denunciantes, el condenado a prisión perpetua viene hostigando cotidianamente a una familia vecina a partir de simples pedidos de respeto hacia quienes habitan la casa contigua a la que Balla eligió para que se le conceda la domiciliaria. La familia atacada es una joven pareja que con su hija de sólo seis meses de vida. "Esta situación que se hace presente cada día tiene muy atemorizada a la familia, quienes ni siquiera se animan a salir a su patio temiendo la violenta reacción de Balla si los escucha o si se trepa al tapial o a los techos para observarlos, como lo ha hecho en varias oportunidades", relatan desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

En fragmentos de la denuncia presentada se relata situaciones como la de conversaciones es un patio lindante en las que bala junto a su familia hablan de cómo torturarían o asesinarían a la mujer que es la vecina amenazada. Además de amenazas directas a la pareja en la vereda de la casa.

Los fundamentos expuestos en la denuncia, corresponde el cese inmediato del privilegio de prisión domiciliaria con que cuenta Balla quien debe cumplir la prisión perpetua a la que fue condenado en establecimiento penitenciario donde también se puede garantizar su derecho a una adecuada atención de la salud.

Interviene la fiscal Rosana Marcolin.

La causa

El 27 de agosto de 2019 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, constituido por Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci, condenó a nueve ex militares y policías por graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y absolvió a tres ex policías que fueron enjuiciados por los mismos delitos.

En este juicio el tribunal condenó a prisión perpetua al ex coronel Ramón Abel Recio, al también ex militar Jorge Balla, y al ex suboficial principal del Ejército Luis Alfredo Gómez, los tres como coautores del homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti. Fue condenado a la misma pena el ex policía de Santa Fe Oscar Cayetano Valdez, en su caso como partícipe necesario de homicidio doblemente calificado por las mismas cuatro víctimas. Luego, recibió 15 años de prisión el enfermero Raúl Giménez, autor de homicidio simple en perjuicio de Nora Meurzet y Antonio Martín Mendicute. También fueron condenados a 15 años los ex policías Rubén Ángel Vázquez y Luis Bellini como coautores del delito de homicidio simple en perjuicio de Luis Fadil, Alicia Ramírez y Mario Galuppo.

El ex comisario principal de la policía de Santa Fe Ricardo Amancio Brunel y el ex policía Rolando Martínez recibieron 12 años como partícipes secundarios de homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti. Finalmente, el tribunal absolvió a los ex policías Abel Antonio Romero, Rodolfo Antonio Reible y Carlos Héctor Albornoz, investigados por los mismos delitos.

En este juicio se investigó y condenó la responsabilidad de los imputados en cuatro operativos represivos. El primero, ocurrido el 6 de octubre de 1976, en el que fueron asesinados Luis Alberto Fadil, Alicia Beatriz Ramírez y Mario Galuppo. El segundo hecho, tuvo lugar el 27 de octubre de 1976, donde fue asesinado Luis Goicoechea y se secuestró a Eduardo Almada y Mario Daniel Rossler. El tercero, ocurrido el 3 de enero de 1977, en el que fueron asesinados Nora Gladis Meurzet y Antonio Martín Mendicute. El cuarto hecho, que tuvo lugar el 19 de enero de 1977 y es conocido como la "Masacre de Ituzaingó y Las Heras", consistió en un operativo conjunto del Ejército y la Policía provincial, donde fueron asesinados Jorge Luis Piotti, Ileana Esther Gómez, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio, y una vecina del departamento atacado, Elina Jagou de Carlen.

Las abogadas querellantes fueron Lucila Puyol y Soledad Sánchez Jeanney, mientras que el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Martín Suárez Faisal.