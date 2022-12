Un abusador sexual que el juez Mingarini había liberado irá 12 años a prisión

Luna le hizo varias preguntas sobre cómo vivió el proceso judicial y si está de acuerdo con el juicio abreviado. Respondió que fue complicado porque tuvo temor, y que si entendía el acuerdo.

Antes que el tribunal admitiera el abreviado, la fiscal Alejandra Del Río Ayala hizo un repaso por los hechos cometidos por Oviedo. Varios docentes de una escuela secundaria notaron que una alumna en particular sufría de constantes desmayos y descompensaciones en horario de clases. Al reunirse con ella, les contó con mucha angustia y llanto que un vecino, que era el papá de su amiguita, la había abusado tiempo atrás varias veces.

Iban a jugar al piletín a la casa de Oviedo, y cuando salió en al menos una oportunidad, la encerró en el baño y la abusó sexualmente. Después la amenazó con un arma para que no cuente nada. "Si decís le voy a hacer lo mismo a tu hermanita, que está en la panza de tu mamá", le dijo Oviedo sobre la madre de la víctima, que cursó un embarazo de riesgo en ese momento. La institución educativa hizo la denuncia después de la intervención de docentes, una preceptora, una psicopedagoga y el director. Intervino además la Secretaría de la Niñez.

• El video: el día que Mingarini desestimó diagnósticos y mandó a una nena abusada al "neurólogo"

La víctima también contó en la Cámara Gesell tiempo atrás que solía encontrarse al hombre en la calle cerca de su casa, de su escuela, y que la amenazaba. La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dijo que la víctima fue revisada por una médica de un centro de salud local que, luego de varios exámenes, sugirió que vaya a atenderse con un profesional de la salud mental ya que sospechó que se trataban de síntomas psicosomáticos.

"Es muy dudoso todo, no encuentro algo que me convenza de ir más allá de lo que estoy valorando, por lo menos de las consideraciones que estoy haciendo. Hay una situación de salud, que no sabemos si éstas pérdida de conocimiento con convulsiones tiene que ver con una cuestión evidentemente cardíaca, que no la tiene, pero nosotros no somos médicos, esto es una cuestión que lo tienen que decidir los médicos y no nosotros. Habrá que hacerle otro tipo de evaluación médica, tal vez de carácter neurológica pero no es algo que tenga relevancia en esta audiencia", desestimó Mingarini en la audiencia de revisión de la prisión preventiva el 21 de octubre de 2019.

tribunal luna urdiales carrara.jpg El tribunal estuvo conformado por los jueces Susana Luna (presidenta), Gustavo Urdiales y Rosana Carrara.

Ese día lo liberó con la restricción de que no se acerque a la víctima a 400 metros, que vaya a firmar una vez por mes al MPA y la prohibición de tener armas. "Entiendo que a la hora de llegar a una Cámara Gesell, puede arribar a ella sin mayores problemas", dijo el juez sobre el temor planteado por la víctima menor de edad ante las amenazas.

Desde que se hizo la denuncia luego que los padres de la chica fueron informados de la situación, les "llueven" amenazas para que la retiren. Oviedo y sus allegados les dijeron muchas veces que les van a quemar la casa y que los van a tirotear. Incluso se tuvieron que mudar. Les exigían que retiren la denuncia (que no hicieron), que ya estaba en curso y con una investigación avanzada.

Del Río Ayala contó este martes además que Oviedo tiene varias causas penales y pedidos de exclusión del hogar por violencia de género contra ex parejas, que incumplió de manera reiterada. En esos documentos judiciales, destacó que le encontraron un arma durante un allanamiento en 2017 en una caso diferente a este. "Se puede acreditar que tenía la pertenencia de un arma, tal como describió la víctima en su declaración", sostuvo la fiscal.

Oviedo tuvo en principio la defensa pública a cargo de Andrea Alberto. Al llegar al juicio, luego de varios meses de la destitución de Mingarini, quien lo representa de manera privada es el abogado Sebastián Oroño, que fue quien propuso el abreviado.

• Los once casos por los que el ex juez Rodolfo Mingarini fue destituido

la fiscalia y la defensa privada en el caso jorge oviedo.jpg La fiscalía a la izquierda, la defensa privada a la derecha. UNO Santa Fe / José Busiemi

Atrapado y condenado

Como no se presentó al juicio previsto para marzo del 2022 Oviedo estuvo doce días prófugo. Fue recapturado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Cuando los policías lo encontraron en un allanamiento, el hombre insistió que su nombre era otro: "Me llamo David Alberto Segovia", repitió varias veces. Los oficiales sabían que era mentira porque antes de salir a buscarlo estudiaron las fotos de su persona. Finalmente, confesó su verdadera identidad y fue detenido.

jorge oviedo preso.jpg Prisión efectiva para Jorge Oviedo. UNO Santa Fe / José Busiemi

En la audiencia realizada en abril la abogada de Oviedo solicitó que el hombre no sea enviado a la cárcel de Las Flores ya que allí esta detenido otro hombre por el abuso de una hija. En esa ocasión la fiscalía solicitó 16 años de prisión.

• No empezó un juicio por abuso sexual porque se escapó el imputado que Mingarini dejó libre en 2019

Finalmente se acordó la pena de 12 años de prisión efectiva para Oviedo. En la audiencia de este martes le dijo a los jueces que reconoce la autoría de los hechos y admitió ser un abusador sexual. Los delitos son: "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y amenazas".