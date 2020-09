"Nos gustaría arreglar con Fritzler y que siga en Colón"

Y siguió: "Con Fritzler seguimos hablando y negociando, nunca cortamos el diálogo y aspiramos a llegar a un arreglo, puede ser como no puede ser que siga en Colón. Las puertas están abiertas, se trata de un arreglo económico, queremos llegar a un acuerdo y estamos con esa posibilidad, no hay que descartar nada. Como estamos en buenos términos las posibilidades están abiertas, a nosotros nos gustaría la chance de arreglar y que pueda seguir en Colón".

En cuanto a la rescisión del contrato con Franco Quiroz indicó: "En ese lugar tenemos muchos jugadores, inclusive hay un jugador de las inferiores del mismo apellido. En su momento se le dio la oportunidad de ir a Agropecuario, pero tuvo poca participación y nos pareció prudente darle la chance de emigrar".

Sobre Eduardo Domínguez no ahorró palabras de elogio: "Con Domínguez nunca tuve más que palabras de elogio, lamentamos que en su momento haya querido retirarse, pero sabemos de su capacidad. Lamentablemente en su comienzo nos encontramos con esta pandemia que trastoca todo. Pero en ese aspecto nosotros estamos más que bien en cuanto al trabajo de Domínguez".

En otro tramo de la charla le preguntaron por las críticas que realiza habitualmente Pablo Lavallén y opinó: "No me gusta opinar sobre algo que no escuché en forma directa, pero más allá de eso mejor no escucharlo. Hay personas que van cambiando de acuerdo a las circunstancias, y hay otras que tienen firmeza en sus convicciones. Aparentemente hay personas en este caso que en un determinado momento opinan de una manera y después cambian el discurso, pero no creo que eso importe mucho. Teniendo en cuenta que no logró meterse en el sentimiento del hincha".

Y sobre la posible vuelta del fútbol y estos meses sin competencia, el presidente sabalero indicó: "Se hizo desagradable esperar tanto tiempo, todo el mundo pensaba que sería algo más pasajero, pero no fue así y hay que afrontarlo. No está totalmente confirmada la fecha, pero es probable que esta semana se de a conocer el inicio de la competencia. No se puede demorar más ya que hay que realizar la logística correspondiente".