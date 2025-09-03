Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, podría disputar su último encuentro de forma oficial en el país, este jueves ante Venezuela.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 14:25hs
El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

El capitán Lionel Messi jugará su último partido de forma oficial con la Selección argentina este jueves en el marco del duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

El rosarino disputó 45 partidos en suelo argentino, vistiendo la camiseta “Albiceleste”, en donde el Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en solo cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones.

La doble fecha, donde Argentina recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y visitará a Ecuador el 9, tiene un valor sentimental ya que podría ser la última vez que Messi dispute un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de las giras internacionales de octubre y noviembre.

El inicio del recorrido de Messi en la Selección en el Monumental

Su recorrido con la Selección argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años tuvo su primera presentación en el país frente a Perú, en el estadio Monumental.

Su primer grito en el país llegaría tres años más tarde, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también en una Eliminatoria mundialista. Desde entonces, los goles del rosarino en Argentina se transformaron en una costumbre y en una cita esperada cada vez que la “Albiceleste” jugaba de local.

El capitán convirtió 35 goles en Argentina, de los cuales 23 fueron por Eliminatorias y 12 en amistosos.

De esta forma, el encuentro ante Venezuela en el estadio Monumental, de este jueves, será más que emotivo, ya que podría ser la última vez, al menos de forma oficial, que Messi defienda los colores “Albicelestes” en suelo Argentino.

Lionel Messi Argentina Venezuela
Noticias relacionadas
 Los Pumas 7´s ganaron en tiempo extra a Australia en el debut en el Seven de Perth por un ajustado 31 a 26.

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

europa vuelve a vibrar con las eliminatorias rumbo al mundial 2026

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

 La Municipalidad de Santa Fe convoca a voluntarios para los Jadar 2025.

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Lionel Scaloni habló sobre la posible despedida de Lionel Messi.

Scaloni: "Va a ser un partido especial y muy emotivo por lo que declaró Leo"

Lo último

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Último Momento
Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional