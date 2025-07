El rugby de fiesta en Santa Fe: vuelven Los Pumas Classic

Los Pumas Classic vuelven a Santa Fe

Emiliano Dalla Fontana, ex jugador de CRAI y seleccionados nacionales, forma parte desde hace un tiempo vistiendo la camiseta de Los Pumas Classic. Es nuevamente el organizador de este evento sobre lo que señaló que "La movida vuelve a ser muy grande, porque volvemos a invitar a los Pumpas, que es el seleccionado denominado mixed ability se llama, que van a jugar con San Agustín que es el equipo de chicos con síndrome de down de Rosario. Previo hacemos un encuentro de rugby infantil, y luego, la presentación de Pumas Classic”.

El ex integrante del plantel Gitano comentó que “Cada año se van sumando más jugadores, y en esta oportunidad estará presente Mario Larraín, que es el histórico médico de Los Pumas, Chapa Branca, Rafael Madero, y el periodista Alejandro Coccia de Espn. Después jugadores como Lucas Borges, Gonzalo Tiesi, Bebe Stortoni, y los amigos de Rosario, como Maxi Nanini, Alejo Fradua, Simón Boffelli, Pablo Gambarini, que es un muy lindo grupo que viene a jugar y divertirse a Santa Fe”, indicó uno de los actuales entrenadores del plantel superior de la entidad de la autopista.

image Los Pumas Classic regresan a Santa Fe, y jugarán con Invitación XV en el CRAI.

A cerca de Los Pumas Classic consignó: “Es un grupo de jugadores en su mayoría con muchos test en Los Pumas, pero sobre todo con ganas de recorrer el país, y devolver un poco todo lo que el rugby nos dio. Previamente, el viernes 25 haremos una charla con rugby inclusión, para lo cual viene Dani Fernández, que es el creador de los Pumpas”.

Además señaló que “El equipo Invitación XV, el año pasado por el 50° aniversario, eran todos jugadores del CRAI, pero estamos sumando a un par de jugadores de otros clubes, por citarte algunos, chicos de Universitario, como Cachito Rivero y Mauro Aranda, Santa Fe Rugby con varios jugadores, de La Salle y de nuestro club, obviamente, que son de nuestra generación, de 35 a 40 años, y de otros clubes”.

Una verdadera fiesta del rugby

“La USR nos da una mano muy grande, aportando con los árbitros, que no solamente van a venir a cumplir la función de referees, sino que tenemos casos como Cristian Kuverling, que va a ponerse a jugar. Que está en estado y lo hará en el Invitación. La idea es abrirlo a jugadores de otros clubes de nuestra Unión, porque el objetivo es que sea una fiesta para todos”, le dijo Emiliano Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

El ex tercera línea de Atlético del Rosario resaltó que “La idea es mostrar, no lo que algunos nos quiere hacer ver, porque el rugby es inclusión, participación, solidaridad y mucho compromiso. Por eso vamos a hacer una campaña solidaria para Gero en Paz, de alimentos, y eso se llevará a un club preventivo que se está llevando a la vía muerta. Es buscar plasmar lo que el rugby nos inculcó y nos enseñó desde muy chicos”.

image

Por último, comentó que “Los Pumas Classic participan todos los años del Mundial en las Islas Bermudas, el año pasado perdimos la semifinal, y en 2023, salimos campeones. El reglamento es de palabra, pero si bien la cuestión es no estar jugando, el año pasado Sudáfrica llevó a cinco ex Springboks Seven que habían dejado de jugar hace poco y esa diferencia se sintió. Canadá llevó varios jugadores de rugby league. Por eso hay que entrenarse, y siempre terminar lo mejor posible. Es una gran experiencia, todos los años se repite en noviembre, y uno no se olvida que está representando al rugby argentino”.

Cronograma Los Pumas Classic en Santa Fe

- Viernes 25 de Julio

Centro de Salud Deporte Solidario (San Lorenzo 967)

10, Conferencia de prensa Pumas Classic en Santa Fe

10.30, Clínica de rugby inclusivo a cargo de Daniel Fernández

(creador de rugby inclusivo, fundador de Pumpas XV, presidente de la fundación Argentina de

rugby inclusivo)

image

- Sábado 26 de Julio

CRAI

10, Encuentro de infantiles

13.30, Pumpas XV vs. San Agustín de Rosario

14.30, Pumas Classic vs. Invitación XV Santa Fe