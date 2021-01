También se refirió a las desatenciones defensivas, especialmente en el partido ante Santos: "Si no tenés a los once jugadores involucrados en la faz defensiva y ofensiva, no te alcanza. Laburar, laburan todos, pero después tenés distintas características, eso está claro"

Y en cuanto a su posición en la cancha observó: "Yo me siento más cómodo de dos que de seis. Pero hay que ayudar al equipo y a lo que necesita el entrenador".

Boca.jpg Carlos Izquierdoz resaltó la importancia en Boca por haberle ganado a Banfield

Carlos Izquierdoz opinó además sobre la competencia con River y el nivel de juego de los dirigidos por Marcelo Gallardo: "River es un equipo muy competitivo y nos ha hecho que mejoremos más y más. Ojalá que más equipos suban el nivel para que la Liga también suba el nivel"

Sobre su futuro dijo que: "Para irme tiene que ser algo muy bueno y tentador. Lo que te da Boca no te lo dan muchos equipos en el mundo. Yo no tuve la posibilidad de jugar en Europa y debe ser algo muy lindo. Nosotros somos jugadores y no nos podemos quejar de lo económico"

Acerca de los refuerzos de Boca para la nueva temporada, dijo que "ahora la directiva y el consejo de fútbol buscarán hacer un equipo más competitivo. Se vio que con este plantel no nos alcanzó, pero se puede seguir trabajando para que con este mismo plantel alcance en un futuro. Tenemos que poner al club en lo más alto"

El final fue para hablar del Mundo Boca: " No es fácil adaptarse, no es nuevo lo que digo, es una presión competir al cien por ciento cada día, acá no te podes relajar, tenés que dar lo mejor para poder estar en este equipo".

Carlos izquierdoz, de 32 años, llegó a Boca en julio de 2018 y salió campeón de dos torneos de Liga y de dos copas locales. Su vínculo con Boca vence el 30 de junio de 2023.