Previamente, a los 10 minutos, Canadá dispuso de un tiro penal sancionado por el juez tras chequeo en el VAR, luego de una mano en el área grande de Yannik Ferreira Carrasco, quien fue amonestado.

Bélgica 1-0 Canadá: Resumen del partido - Qatar 2022

El disparo lo ejecutó el atacante canadiense Alphonso Davies y fue contenido por el arquero belga, Thibaut Courtois, quien se lanzó hacia la derecha y despejó el remate.

El equipo belga aguantó el resultado en la segunda etapa y se quedó con un triunfo ajustado, pero importante con vistas al pase para los octavos de final.

-Síntesis-

Bélgica: Thibaut Courtois; Leander Dendoncker, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen; Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel y Yannick Ferreira Carrasco; Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória y Kamal Miller; David Junior Hoilett, Atiba Hutchinson, Eustáquio y Richie Laryea; Tajon Buchanan, Jonathan David y Alphonso Davies. DT: John Herdman.

Gol: en el primer tiempo, 44m. Batshuayi (B).

Cambios: En el segundo tiempo, Thomas Meunier por Carrasco y Amadou Mvom Onana por Tielemans (B); 12m. Cyle Larin por Hoilett y Ismael Koné por Hutchinson (C); 16m. Leandro Trossard por Hazard (B); 28m. Samuel Adekugbe por Laryea (C); 32m. Lois Openda por Batshuayi (B); 35m. Liam Millar por Buchanan (C).

Amonestados: Onana, Meunier, Carrasco (B); Johnston, Davies (C)

Incidencia: en el primer tiempo, 10m. Courtois (B) le atajó un penal a Davies (C).

Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia)

Estadio: Ahmad Bin Ali (Al Rayan).