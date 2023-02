Santa Fe RC afronta una exigente pretemporada con amistosos incluídos

La orientadora táctica contará con gran parte del grupo que terminó la temporada pasada, a excepción de “Luti” Patrizi y Celina Traverso, quien anunció su retiro de la actividad deportiva. Es por eso que el “tricolor” trabajará de lleno para intentar que no se resienta la estructura en su posiciones y en la dinámica que ambas le daban al funcionamiento del equipo.

Se incorporó a Liliana Cipriani, una jugadora pujante muy completa para ganar toque, quite, soltura, intensidad y movilidad desde el plantel de Segunda División. Un grupo que está dispuesto a seguir dando pelea en todos los frentes que le toque afrontar. Seguirá Virginia Borlle, delantera muy incisiva que muestra una influencia muy alta en la progresión, aceleración y terminación de los ataques.

La cantera “tricolor” alcanzó marcado protagonismo en los últimos años y nutrió de grandes valores al plantel superior, dando lugar al recambio generacional. Este año esa tarea se profundizará al mando de Martín Vich (a cargo de la Sexta y Séptima División) y “Luti” Patrizi (Sub-19). Además, en un gran paso para fortalecer la disciplina se sumará una línea Blanca al torneo Promocional y se incorporará la práctica de la rama masculina desde marzo con “Meri” Tur como coordinadora.

La preparación del plantel superior y Sub-19 incluye varios amistosos de cara al gran desafío que tendrá: la Fase I de la Súper Liga del 11 al 14 de junio en Rosario. Es por eso que desarrollará varias pruebas los próximos fines de semana, para llegar a la mejor versión a esa gran cita y también al inicio de la temporada oficial el 11 de marzo.

El sábado que viene jugará contra Club Italiano de Buenos Aires en El Quillá, el 11 de febrero hará lo propio ante Alma Juniors de Esperanza. En tanto que el lunes 20 del corriente mes llegará Banco Provincia de Buenos Aires a Sauce Viejo. El 25 se medirá contra Banco de Santa Fe (sin Sub-19) y cerrará con un triangular el sábado 4 de marzo a los que se sumarán CRAI y Jockey “B” de Rosario (sin Sub-19). Todas estas pruebas en sus instalaciones.

El plantel superior de Santa Fe Rugby tiene como entrenadora principal a Lorena Martegani, asistente a Lucila Patrizi, Gonzalo Robaina es el preparador físico y Matías Puliotti el analista de video. En Sub 19, la entrenadora es Lucila Patrizi, la asistente Lucila Torregiani y Juan Pablo Miranda el preparador físico. En Sub 16 y Sub 14, el entrenador es Martín Vich, y los asistentes son Lucila Torregiani y Florencia Martegani respectivamente.