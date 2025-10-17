Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

La Federación de Malasia, tras el escándalo de la nacionalización de fubtolistas, entre ellos Facundo Garcés (ex-Colón) e Imanol Machuca (ex-Unión) tomó una drástica medida.

El fútbol de Malasia atraviesa una crisis sin precedentes tras el escándalo por la nacionalización irregular de varios futbolistas extranjeros, entre ellos dos santafesinos con pasado en el fútbol argentino: Facundo Garcés, surgido en Colón , e Imanol Machuca, formado en Unión . Ambos habían sido convocados por la selección malaya alegando tener un bisabuelo nacido en aquel país asiático, pero la FIFA detectó irregularidades en la documentación presentada y decidió suspenderlos por un año.

El caso explotó cuando Malasia justificó la citación de Garcés bajo el argumento de una supuesta ascendencia malaya. El defensor, que debutó en junio frente a Vietnam, aceptó la convocatoria confiado en la validez de su nacionalización. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron inconsistencias: todo indica que el bisabuelo del jugador habría sido, en realidad, nativo de la provincia de Santa Fe y no de Malasia, lo que invalidaría su pasaporte.

Los futbolistas salpicados por el escándalo en Malasia

La polémica no solo salpica a Garcés. Imanol Machuca, otro de los futbolistas involucrados, fue uno de los seis jugadores que también recibieron la ciudadanía malaya bajo las mismas condiciones. Junto a ellos figuran Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo y Héctor Hevelcon, todos bajo la lupa del organismo internacional.

Malasia, con medidas ante lo sucedido

Ante la gravedad de los hechos y las sanciones impuestas por la FIFA, la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) reconoció “errores administrativos” en el manejo de los expedientes y, como consecuencia directa, decidió el despido irrevocable de su secretario general, Datuk Noor Azman Rahmaan. Se trata de la primera medida concreta en busca de responsabilidades internas y de una eventual solución al conflicto que deja a varios futbolistas sin poder competir durante un año.

Desde Kuala Lumpur, la FAM comunicó que apelará la sanción ante el TAS y solicitará una cautelar que permita a los jugadores volver a la actividad mientras se revisa el fallo. Cada caso, aseguran, tiene particularidades diferentes, aunque en el de Garcés la investigación apunta a una falsedad en el vínculo familiar que dio origen a su nacionalización.

De esta forma, lo que comenzó como una oportunidad única para dos futbolistas santafesinos de vestir una camiseta nacional, terminó en un verdadero dolor de cabeza internacional. Hoy, Facundo Garcés e Imanol Machuca comparten no solo la raíz santafesina, sino también la incertidumbre de no saber cuándo volverán a jugar oficialmente. En paralelo, Malasia busca limpiar su imagen tras un escándalo que ya se cobró su primera víctima dirigencial.