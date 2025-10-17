Uno Santa Fe | Ovación | Malasia

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

La Federación de Malasia, tras el escándalo de la nacionalización de fubtolistas, entre ellos Facundo Garcés (ex-Colón) e Imanol Machuca (ex-Unión) tomó una drástica medida.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2025 · 16:45hs
Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

El fútbol de Malasia atraviesa una crisis sin precedentes tras el escándalo por la nacionalización irregular de varios futbolistas extranjeros, entre ellos dos santafesinos con pasado en el fútbol argentino: Facundo Garcés, surgido en Colón, e Imanol Machuca, formado en Unión. Ambos habían sido convocados por la selección malaya alegando tener un bisabuelo nacido en aquel país asiático, pero la FIFA detectó irregularidades en la documentación presentada y decidió suspenderlos por un año.

LEER MÁS: Colón, a punto de cerrar la rescisión de contrato de otro jugador del plantel

El caso explotó cuando Malasia justificó la citación de Garcés bajo el argumento de una supuesta ascendencia malaya. El defensor, que debutó en junio frente a Vietnam, aceptó la convocatoria confiado en la validez de su nacionalización. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron inconsistencias: todo indica que el bisabuelo del jugador habría sido, en realidad, nativo de la provincia de Santa Fe y no de Malasia, lo que invalidaría su pasaporte.

Los futbolistas salpicados por el escándalo en Malasia

La polémica no solo salpica a Garcés. Imanol Machuca, otro de los futbolistas involucrados, fue uno de los seis jugadores que también recibieron la ciudadanía malaya bajo las mismas condiciones. Junto a ellos figuran Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo y Héctor Hevelcon, todos bajo la lupa del organismo internacional.

Malasia, con medidas ante lo sucedido

Ante la gravedad de los hechos y las sanciones impuestas por la FIFA, la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) reconoció “errores administrativos” en el manejo de los expedientes y, como consecuencia directa, decidió el despido irrevocable de su secretario general, Datuk Noor Azman Rahmaan. Se trata de la primera medida concreta en busca de responsabilidades internas y de una eventual solución al conflicto que deja a varios futbolistas sin poder competir durante un año.

LEER MÁS: Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Desde Kuala Lumpur, la FAM comunicó que apelará la sanción ante el TAS y solicitará una cautelar que permita a los jugadores volver a la actividad mientras se revisa el fallo. Cada caso, aseguran, tiene particularidades diferentes, aunque en el de Garcés la investigación apunta a una falsedad en el vínculo familiar que dio origen a su nacionalización.

De esta forma, lo que comenzó como una oportunidad única para dos futbolistas santafesinos de vestir una camiseta nacional, terminó en un verdadero dolor de cabeza internacional. Hoy, Facundo Garcés e Imanol Machuca comparten no solo la raíz santafesina, sino también la incertidumbre de no saber cuándo volverán a jugar oficialmente. En paralelo, Malasia busca limpiar su imagen tras un escándalo que ya se cobró su primera víctima dirigencial.

Malasia Garcés Machuca
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby visitará al Paraná Rowing Club en la Tortuguita.

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

 Deportivo Santa Rosa es el líder del grupo principal del ascenso y recibirá al conjunto rinconero.  

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

colapinto finalizo 16° y por encima de gasly en la practica libre del gp de estados unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

etcheverry no pudo ante holger rune y se despidio del atp de estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Lo último

Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Último Momento
Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Ovación
Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos