El próximo martes 21 de octubre, desde las 19.15, Unión recibirá a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Todo lo que necesita saber el hincha de Unión para ir al 15 de Abril
Unión recibirá el martes 21 de octubre a Defensa y Justicia, en el 15 de Abril. El club comunicó todos los detalles que deben tener en cuenta los hinchas.
Por Ovación
Será una cita importante para el equipo de Leonardo Madelón, que busca cortar la racha sin triunfos y recuperar terreno en ambas tablas, pero también una jornada que requerirá atención de los hinchas, ya que habrá nuevas disposiciones en los accesos y la venta de entradas.
Horarios y apertura del estadio
Las puertas del 15 de Abril se abrirán a las 17.15, dos horas antes del inicio del partido. Desde el club recomiendan llegar con antelación para evitar demoras en los ingresos.
Socios: ingreso y requisitos
Los socios tatengues podrán ingresar con carnet y cuota al día (octubre). Será obligatorio presentar el DNI junto al carnet al momento del control.
El club recordó que ya no habrá retención de carnets: aquellos socios que no estén al día podrán regularizar su situación online a través de caunion.boleteriavip.com.ar y luego ingresar normalmente.
En caso de fallas o irregularidades en el carnet, se permitirá el ingreso con el DNI.
Venta de entradas: modalidad 100% online
No habrá venta física en boleterías. Tanto las entradas generales como las plateas se venden exclusivamente por internet en caunion.boleteriavip.com.ar.
Precios:
-
Generales preferenciales: $23.000
-
Jubilados: $11.500
-
Menores de hasta 11 años inclusive: $6.500 (seguro obligatorio)
Accesos al estadio
-
Populares (socios y no socios): ingreso por Cándido Pujato y López y Planes
-
Platea Redonda y Sudoeste: por Av. Perón y Bv. Pellegrini
-
Platea Sudeste, Palcos, Preferencial, Altas y Codo de Damas: por Bv. Pellegrini y López y Planes
Los sectores de Codo de Damas y Jubilados serán exclusivos para socios.
Espacios para personas con discapacidad
-
Discapacidades motrices: ingreso por Portón 9, Platea Redonda (Bv. Pellegrini) – cupos limitados.
Otras discapacidades: Portón 7, Cándido Pujato.
Atención en la Oficina de Socios
-
Sábado: 9 a 12 horas
Domingo: cerrado
Lunes: 9 a 12 y 16 a 19 horas
Martes (día del partido): cerrado