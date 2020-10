Utedyc a Colón: "Las cosas que soportamos son graves"

En diálogo con radio Sol 91.5 expresó que “llegamos a una situación insostenible debido a la apatía y discriminación, en este caso de la rama por reunión, esto es interminable. Damos vuelta siempre que los trabajadores somos una mafia, una asociación ilícita, que queremos gobernar el club, cuando me callo y no reclamo soy bueno, lindo y de ojos celestes. Cuando me paro a defender los derechos me tildan de anarquista y que quiero gobernar el club”.

Más adelante sostuvo que “las cosas que vivimos y soportamos son graves, hablo muy poco con la prensa, trato de ser al extremo dialoguista porque ahí podemos encontrar un acuerdo, no lo vamos a lograr porque no hay actitud, se quiere denigrar al trabajador, ponerlo en una casilla con número. Si quiero te pago y si quiero no lo hago. Mandamos 70 telegramas porque desde abril no hay aportes a la obra social. Colón no respetó ningún acuerdo de AFA con Utedyc. La gente está harta del destrato y la mentira”.

Empleados Utedyc.jpg Los empleados de Utedyc denunciaron el destrato de la dirigencia de Colón.

Medina también reconoció que “el Doctor Hilbert es el único que trató de llevar esto a buen puerto, cuando plantea la negativa es no, no te quiero pagar. Si cobraron cuerpo técnico, jugadores, otros empleados, gente del predio, porqué no pagan. Porque no quiero me dijo el presidente en la cara. Es una incoherencia total y hay un ánimo caldeado y se llega a esta situación. Con esta gente nunca vamos a llegar a un acuerdo porque la mirada es negativa”.

En otro tramo de la charla apuntó que “el fútbol argentino está al tanto de esta situación, problemas tienen todos los clubes, yo tengo relación con todos los delegados. La mayoría cobró ATP, tenían que hacer un convenio, les ofreció que nos pague menos del 50% más la obra social y me dijeron que no. Hasta Newell’s y Central arreglaron la paritaria”.

Antes de su despedida, Medina enfatizó que “es un capricho de gente mayor que no mide consecuencias. Lo hablé con Hilbert y le volví a exponer la situación, esto lleva a un hartazgo. No quiero comparar pero los chicos del básquet no cobraban, los técnicos se fueron sin cobrar. Bienvenido el básquet, pero hablo como laburante, van a invertir plata ahí y no le pagás a los trabajadores”.