Detienen a diez personas por una fiesta clandestina en Carreras

Una vez en el sitio pudieron corroborar que se estaba desarrollando una fiesta clandestina y luego procedieron a la detención y posterior traslado a la sede policial de los asistentes y al secuestro de dos camionetas y dos autos, además del equipamiento de luces y sonido.

Una de las vecinas de Carreras, Natalia B, mostró su indignación en su muro de Facebook al sostener: "Que nos cuiden y cuidemos del virus, perfecto. Que hagan cumplir leyes, decretos y ordenanzas perfecto también. Pero que haya sanciones en todos los hechos delictivos. Pero realizar una cacería y una persecución no estoy de acuerdo. Gente que nunca pasó por una situación así se podría haber muerto. Muerto. Lo de esta noche no me entra en la cabeza".

En sintonía con Natalia, Dafné S., se preguntó en su muro: “Por qué hoy los jóvenes fueron tratados como delincuentes? Una juventud que cometió el pecado de divertirse. Si está mal y lo sé. Ahora me pregunto. ¿Seguro está mal?. Hoy vi cómo le pintaban los dedos a una juventud sana e inocente mientras los delincuentes pasan por la vereda de enfrente”.