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Sunchales: cayó por amenazas con armas de fuego y durante el allanamiento secuestraron cocaína y marihuana

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle A. Palacios al 800. Agentes de la Policía de Investigaciones secuestraron dosis de estupefacientes, vainas servidas calibre 22 y otros elementos considerados relevantes para la causa.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de junio 2026 · 20:10hs
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Allanamiento en Sunchales: La Policía de Investigaciones secuestró cocaína

Allanamiento en Sunchales: La Policía de Investigaciones secuestró cocaína, marihuana y vainas servidas calibre 22 en una vivienda de calle A. Palacios al 800.

Esta semana, en la ciudad de Sunchales, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento que terminó con la aprehensión de un joven de 23 años investigado por una causa de amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego.

La investigación se desarrolló bajo las directivas del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Juan Manuel Puig, en el marco de una causa que continúa en etapa investigativa.

Allanamiento y secuestros

El operativo fue ejecutado en una vivienda ubicada sobre calle A. Palacios al 800 y contó con la colaboración de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional V.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron dos vainas servidas calibre 22, una prenda de vestir considerada de interés para el expediente y pequeñas cantidades de estupefacientes.

Entre los elementos incautados se encontraron un envoltorio con 0,5 gramos de cocaína y un trozo compacto de marihuana con un peso aproximado de cuatro gramos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para la realización de los peritajes correspondientes.

LEER MÁS: Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Un aprehendido

Como resultado del procedimiento fue aprehendido un joven identificado por sus iniciales como F. M. S., de 23 años.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó privado de la libertad en el marco de la investigación por amenazas calificadas con el uso de arma de fuego.

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Además, fue notificado por una causa paralela por tenencia simple de material estupefaciente, a raíz de la droga hallada durante el allanamiento.

Investigación judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y a las autoridades judiciales que intervienen en el expediente, quienes ordenaron continuar con las medidas investigativas para avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado.

En paralelo, personal de la PDI junto al Área Científica continúa trabajando sobre los elementos secuestrados para determinar el grado de participación del joven aprehendido y establecer si existen otras personas vinculadas a la causa.

Sunchales Santa Fe allanamiento armas secuestro
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