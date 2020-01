Arroyo presentó la Tarjeta Alimentaria y alcanzaría en Santa Fe a 40 mil personas

“No puede haber hambre en la Argentina”, afirmó esta mañana el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, durante el acto de presentación de la Tarjeta Alimentaria en Rosario.

El funcionario del Poder Ejecutivo Nacional llegó a la provincia para poner en marcha el programa que en la provincia tendrá más de 110 mil beneficiarios. Según estimaciones del ministro del área a nivel provincial, Danilo Capitani, serían "más de 200 mil los niños y niñas los beneficiadas y que podrán tener una alimentación saludable".

Si bien no se puede precisar el numero de personas alcanzadas, desde el Movimiento Los Sin Techo de esta ciudad anticiparon a finales de diciembre que podrían llegar a 40 mil santafesinos; personas que se encuentran en la actualidad en bajo la línea de la pobreza e indigencia. En Rosario, se estima que serán alcanzadas unas 60 mil personas.

"A partir de la firma del convenio habrá una confección de padrones que va a ser el Anses y ahí vamos a tener el numero final de los alcanzados por este beneficio. Los municipios mas grandes van a ser los primeros (en recibir la tarjeta) porque demanda un operativo de entrega mas complejo", comentó Capitani. Esas ciudades serán: Rosario, Villa gobernador Gálvez, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto

Sobre la fecha del primer cobro, el funcionario provincial dijo a LT10: "Va a llevar un tiempo, ojala que podamos adelantarlo a primeros días de febrero. Que en santa fe se empiece cuanto antes. Lo va a hacer el Banco Nación a través de sus sucursales"

El acto de presentación, que se realizó en la sede de Gobernación de la ciudad del sur provincial, sirvió de lanzamiento del ambicioso programa social y contó con la presencia del gobernador Omar Perotti, funcionarios provinciales, intendentes y presidentes de comuna, y representantes de entidades vinculadas el comercio.

01.jpg Arroyo en Rosario

“Hoy es un día importante para el gobierno nacional: poder poner en marcha el convenio con el gobernador Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. Esta es la base para que haya otra política social en la Argentina”, arrancó diciendo Arroyo ante un auditorio donde también había periodistas.

Arroyo sostuvo que su tarea “es que haya menos pobreza y que haya movilidad social ascendente. Que al que estudie y trabaje, le vaya bien. Pero para que haya menos pobreza y movilidad social ascendente hay algo previo. Todos tienen que comer y todos tienen que comer bien. Y eso es lo que estamos poniendo en movimiento”.

El ministro del Ejecutivo Nacional remarcó que la Tarjeta Alimentaria “no hay intermediarios, nadie registra a nadie. Cruzamos la base de datos de Ansés, no usamos los fondos de los jubilados, sólo la base de datos. Esa es la política social. Este gobierno nacional hace un esfuerzo fiscal muy grande en un programa que tendrá casi 80 mil millones de pesos en el año y que va a mover la economía. Tenemos que lograr el primer compromiso: no puede haber hambre en la Argentina”.

“Hoy, de verdad, es un día importante. Entre todos tenemos que trabajar porque no puede haber crisis alimentaria. No puede haber un chico que no coma. No puede bajar el consumo de leche. No puede estar bajando la talla de los chicos”, remarcó Arroyo, para luego completar: “Hay una política decidida en conjunto entre el gobierno nacional y la provincia. Les pido a todos el esfuerzo para que en la Argentina todos coman y lo hagan bien. Se empieza a mover la economía, generemos trabajo y logremos lo básico: que los argentinos se pueden mover para arriba. .