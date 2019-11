J. A. R., hoy de 28 años se presentó voluntariamente este fin de semana en la Subcomisaría 17ª del barrio General López en Santa Fe para confesar el asesinato de la comerciante Gabriela Degiorgio de 36 años en la ciudad e Esperanza. El hombre estuvo en la cárcel hasta julio de este año, al cumplir una condena por golpes y tentativa de violación hacia la empleada de una panadería en 2013, en la zona sur de la ciudad.

En una crónica de UNO Santa Fe de ese momento se relata: "Doble fractura en el rostro; lesiones en el ojo izquierdo; en la oreja y en la mano derecha; politraumatismos en la cabeza y las huellas del delincuente en el cuello, que quedaron grabadas mientras intentaba asfixiarla. El registro fotográfico logra captar las secuelas físicas del ataque sufrido por M. E. este fin de semana e incluso parte del miedo, dolor y bronca que brota de la mirada de esta joven santotomesina de 20 años".

En la nota publicada el 15 de julio de 2013, se describe que la panadería en la que trabajaba la joven había abierto sus puertas dos meses antes del robo y que se encontraba en la esquina suroeste de Saavedra y Monseñor Zazpe. A una cuadra de allí se encuentra la Seccional Nº 2 de la Unidad Regional I de Policía de la provincia de Santa Fe. “El sábado a la siesta estaba trabajando. A las 15 hacíamos el cambio de turno y a las 14.30 ingresa un chico y me pregunta si no se necesita un panadero, que él había hecho un curso sobre eso. Se puso a hablar unos 10 minutos conmigo, contándome que necesitaba trabajo porque había sido papá hace poco en Rafaela, que su mamá había muerto cuando él tenía seis años”, relató la víctima en diálogo con Diario UNO.

Y continuó: “Yo le ofrezco tomarle los datos para pasarlos después al dueño. Me da el primer y segundo nombre y el apellido y me dicta un teléfono con característica de Rafaela. Yo me di cuenta que estaba nervioso, que miraba para afuera todo el tiempo; pero no pensé que me iba a robar. Cuando dejo el papel con sus datos en el mostrador, él me agarra, me tapa la boca y me lleva para atrás”.

El relato de la joven fue tan descriptivo y enfático que transporta a la angustia de ese momento: “Me dijo que me iba a atar, que no grite y no paraba de pegarme. Me empezó a tocar y me dijo que me meta en el baño. Le contesté que no, me siguió pegando y me empezó a asfixiar. Yo no podía respirar, sentía que sangraba por la nariz y la boca. Sentía los golpes y me veía el pelo con sangre. No sé de dónde saqué fuerzas, zafé una mano y le pegué”.

“Recién ahí me empieza a pedir plata. Me decía que le diga dónde estaba la plata y él me daba la mitad. En medio del forcejeo él me decía que no me quería pegar y yo le contestaba que me estaba matando. «Yo estoy enfermo. Me voy a entregar», me decía y me seguía pegando. Ahí me insiste en que me calle y que otra vez me iba a atar. Me siguió pegando hasta que entró una persona a la panadería”, contó M. E.

"¿Cómo reaccionó cuando escuchó que entró alguien?", le preguntó la periodista, a lo que la joven respondió: "Me dice que me quede ahí, callada. Sale, saluda al cliente, abre la caja registradora, saca la plata. Agarra unas latas de energizante y las toma ahí nomás, rápido. Abre mi mochila, me saca 700 pesos y mi documento. Yo salgo y le pido que no se lleve el documento, estaba incluso mi moto con las llaves puestas y todos los papeles. De la documentación se llevó solo mi DNI, agarró la llave del local y salió corriendo. Cuando el cliente entra y ve que no hay nadie, sale este chico después y ve cómo actúa, sale rápido y llama a la policía. Pero él pensó que el chico estaba solo ahí. Cuando me ve a mí salir con todo el buzo ensangrentado se desesperó. Salgo corriendo yo, le toco timbre al dueño del local, y después ya me acuerdo directamente cuando estaba toda la policía y yo en el piso antes de que me lleven al Hospital Cullen.

“Se cruzaron vecinos que escucharon los gritos e incluso hubo clientes que vinieron a verme”, contó la joven.

Y siguió: “Cuando entró no pensé que me iba a robar, pero estaba muy drogado. Abría y cruzaba los brazos todo el tiempo y le costaba hablar, tenía como apretados los dientes, la mandíbula. Quizás por eso me dio sus datos verdaderos”, agregó.

"Quedó escrito todo en el papel en el que yo le había tomado los datos. Después de que me dieran el alta en el hospital, vinieron efectivos de la policía, creo que de una dependencia de la Mujer, para que hiciera una especie de identikit. Pero antes me muestran una foto dejando que viera solo los ojos y lo identifiqué. Era él. Me había dado su nombre verdadero y tenía ya antecedentes delictivos", agregó.