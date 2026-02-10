Cortes programados por EPE para este martes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación transformadora, mantenimiento de línea aérea de media tensión, reemplazo de columna de media tensión, reformas en subestación, mantenimiento, despeje de electroductos y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este martes 10 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados para este martes 10 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7.30 a 8.30 en la zona de: Cibils, Callejón El Sable, San Lorenzo y República de Siria
• 9 a 13 en la zona de: Chaco, Teniente Loza, Las Tocoritas y Fray de Aroca
• 10 a 11 en la zona: Castelli, Padre Genesio, Necochea y Avellaneda
SANTO TOMÉ
• 7 a 11 en la zona de: Tucumán, Chile, Haas y Mosconi
• 7.30 a 9.30 en la zona de: Frenguelli, Maletti, Almaraz y España
• 8.30 a 11.30 en la zona: Llerena, Lavaisse, Arenales y Diagonal Santa Fe
• 9 a 12 en la zona: San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra
• 10 a 12 en la zona: Colectora Sur, Autopista 01, entre Dos Laguas y La Tatenguita
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona:
- Curupíes, Fresnos, Pensamientos y Estrella Federal
- avenida de la Bandera, Aromos, Jazmines y Estrella Federal
