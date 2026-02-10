Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 10 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

10 de febrero 2026 · 06:08hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación transformadora, mantenimiento de línea aérea de media tensión, reemplazo de columna de media tensión, reformas en subestación, mantenimiento, despeje de electroductos y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este martes 10 de febrero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 8.30 en la zona de: Cibils, Callejón El Sable, San Lorenzo y República de Siria

• 9 a 13 en la zona de: Chaco, Teniente Loza, Las Tocoritas y Fray de Aroca

• 10 a 11 en la zona: Castelli, Padre Genesio, Necochea y Avellaneda

SANTO TOMÉ

• 7 a 11 en la zona de: Tucumán, Chile, Haas y Mosconi

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Frenguelli, Maletti, Almaraz y España

• 8.30 a 11.30 en la zona: Llerena, Lavaisse, Arenales y Diagonal Santa Fe

• 9 a 12 en la zona: San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra

• 10 a 12 en la zona: Colectora Sur, Autopista 01, entre Dos Laguas y La Tatenguita

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona:

- Curupíes, Fresnos, Pensamientos y Estrella Federal

- avenida de la Bandera, Aromos, Jazmines y Estrella Federal

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
