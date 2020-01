Este jueves por la noche la ciudad de Rafaela vivió un momento histórico, más de 5.000 personas se convocaron y marcharon por la ciudad pidiendo justicia por la muerte de Gonzalo y seguridad para los vecinos. Quien encabezó la movilización fue Gustavo Glaría, padre del joven fallecido, junto a sus dos hijas y hermanas y los abuelos del infortunado joven.

Gustavo fue el encargado de dialogar con los medios de comunicación de la ciudad que lo acompañaron a lo largo de todo el trayecto. Señaló que tuvo una reunión con la fiscal Capitanio a quien agradeció el trato recibido e hizo referencia a la decisión de no autorizar que trasciendan los resultados de la autopsia. "La respeto y respeto su decisión pero hoy hay un montón de videos circulando y no creo que la gente de la mutual las divulguen, no tendría que haber pasado, pero la culpa es más del sistema que tenemos y por el que vinimos a reclamar".

"Creo que Gonzalo merece todo esto, esta no es la Rafaela que queremos, no es la Rafaela que soñé para mis hijos. Hoy todo cambió y Gonzalito es parte de este cambio, porque acá nosotros no nos acostumbramos a mirar para otro lado, nos comprometemos con el vecino, esas son las enseñanzas que tenemos", aseguró.

En cuanto le preguntaron sobre cómo era su hijo no dudó en decir: "Gonzalo era un ser de luz, un ser espectacular, un muy buen hijo, él era todo, era una persona muy buena y las personas buenas se van antes, dejó su vida por Rafaela".

Por último y antes de comenzar con la movilización remarcó: "Pido justicia, como todos los que estamos acá... la muerte tiene su valor y acá en la Argentina nos están llevando a que no lo tenga, al pasar por al lado, ver un muerto y seguir caminando".