Detuvieron a uno de los presuntos asesinos del Gonzalo Glaría en Rafaela

El jueves, hubo dos allanamientos de la Agencia de Investigación Criminal, en barrio 2 de Abril, ubicado en el sur de la ciudad de Rafaela, y arrestaron a un muchacho de 19 años, sobre el que se presume su responsabilidad en el robo seguido de homicidio de Gonzalo Glaría de 29 años.

• LEER MÁS: Ladrones asesinan al hombre que los persigue luego de asaltar a una mujer

En otra vivienda de la misma barriada no hallaron a su cómplice, que se encuentra plenamente identificado por el registro de las cámaras de vigilancia de la mañana del 31 de diciembre cuando se produjo la persecución y el homicidio.

Prófugo

Oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional V Castellanos de la Policía de Santa Fe, dieron cuenta del suceso a los operadores de las videocámaras de vigilancia pública como también la posible existencia de cámaras de videovigilancia privadas o domiciliarias y comerciales de la zona, cuyas imágenes fueron de gran utilidad a la hora de identificar a los ladrones convertidos ahora en asesinos, ya que como fue anticipado en la edición del martes de UNO Santa Fe, los delincuentes estaban con la cara descubierta. Estos dato se giraron a la AIC en un trabajo conjunto con las dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Los resultados de los allanamientos se comunicaron a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal Región 5, en particular el arresto de M. P. de 20 años en Dean Funes al 1500, como también que no fue hallado el cómplice, C. M. de 19, en Actis 2000. Este último joven sigue siendo intensamente buscado en todo el departamento Castellanos como en otras jurisdicciones.

Asimismo se hizo lo propio con las fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Ángela Capitanio y Gabriela Lema, las que ordenaron que el joven continuara privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa por los delitos de robo seguido de homicidio.