"Hoy a un año de la tragedia, sonrío por todos los logros que alcanzó Yazmín"

Hace un año una triste noticia sorprendía a los santafesinos. Una nena de Reconquista, que estaba en nuestra ciudad junto a sus docentes y compañeros, en un viaje de estudio, cayó al vacío desde un tercer piso de un hotel céntrico. En un primer momento su diagnóstico era crítico, estaba en coma y con múltiples fracturas producto de su caída. Solo había desesperación y la necesidad de saber qué había pasado, además de las miles de cadenas de oración que comenzaron, pidiendo por su recuperación.

• LEER MÁS: Milagrosa recuperación: Yazmín, la nena que cayó del 4º piso, pasó la Navidad en casa

Fue un milagro porque a la semana, la pequeña salió de la terapia intensiva del Hospital De Niños y más tarde pudo pasar las fiestas en su casa, con su familia.

La recuperación no fue fácil y es un largo proceso que aún hoy, a un año ella lleva adelante con mucha entereza, pensando en que en un futuro pueda volver a caminar, andar en bici, patinar y hasta jugar al vóley. Hoy y después de que lo deseó tanto, volvió a la escuela aunque sea por algunas horas, ya que aún no se acostumbra a las cinco horas de clases y aún no tiene el alta total para hacerlo por parte de los médicos. "Pero por suerte pudo volver a socializar haciendo esto de alguna manera, y no estar todo el tiempo en casa", aseguró su mamá Macarena a UNO Santa Fe.

• LEER MÁS: Yazmín, la niña que hace ocho meses cayó de un cuarto piso, volvió a la escuela

Si bien el proceso de Yazmín, quien el pasado 11 de junio cumplió 10 años y hoy 22 de noviembre los vuelve a cumplir (ella misma en una entrevista aseguró que a partir de ahora tiene dos fechas de cumpleaños), es largo, cambió mucho la rutina de la familia pero por suerte les permitió unirse más.

"El desgaste físico como mamá me jugo mucho en contra, pero estoy buscando la ayuda necesaria para seguir colaborando con la recuperación de mi hija", dijo Macarena, al mismo tiempo que resaltó que "Yazmín se sigue recuperando, aún tiene algunas dificultades importantes como la demolición del tobillo y el desplazamiento del sacro, pero venimos reforzando su trabajo con los kinesiólogos, al pie de la letra, para lograr que se pare y buscar que el año entrante pueda dar sus primeros pasos".

• LEER MÁS: “Me gustaría empezar de vuelta a andar en bici, caminar, jugar al vóley"

"Sabemos que no quedará como antes, algunas dificultades para caminar podrá tener, pero lo más importante para nosotros es que está viva, y poder decirle a la gente que a pesar de todas las dificultades que tiene la familia, se pueden hacer muchas cosas, no bajar lo brazos. Lo material ahí está, lo más importante para nosotros es el amor de la familia y el diálogo constante para saber qué nos pasa, poder solucionarlo y darnos apoyo entre todos".

• LEER MÁS: Revelaron qué causó la caída de Yazmín del cuarto piso del hotel Castelar

Hoy por la mañana Macarena escribió un posteo en sus redes sociales recordando el episodio y contando lo que pasa como familia. A continuación el texto completo:

"Hoy hace un año, ibas con la primera foto a cadenas de oración y sería noticia nacional.

NENA DE 9 AÑOS CAE DE UN CUARTO PISO (18 METROS) EN UN VIAJE ESTUDIANTIL.

SE ENCUENTRA GRAVE EN COMA Y SU DIAGNÓSTICO SON MÚLTIPLES FRACTURAS . (QUE LOCURAAAAA DIOS MÍOO)

A las 3 de la madrugada el llamado que me desvela hasta el día de hoy, viaje eterno y un silencio que nadie tenía el valor de mirarme a la cara y explicarme qué le paso.

Qué tristeza, amargura, me dolía adentro y no sabía qué era, me dolían todos los órganos, mi cabeza solo pensaba en arrodillarme y entregarle mi vida a Dios para que vos te quedes.

No se puede explicar con palabras la cantidad de lamentos que tuvimos esa mañana cuando firmé para que entrés al quirófano, sentí una cachetada fuerte en mi cara. La vida me decía: a ver si te aguantás esta y hoy sonrío con los logros de Yazmín y la vida se achicó porque se dio cuenta que YAZMÍN es vida, y nosotros somos instantes, todos los días podemos alimentar Amor, Alegría, Perdón, pero a veces preferimos enojarnos por pavadas y angustiarnos por cosas sin sentidos sin darnos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos no estamos más.

Yo que te enseñé a caminar, te enseñé andar en bici, te cuidé por ser la más "sensible de los hermanos" y te encontré Destruida, rota, ABANDONADAAAAAAA!!!!! te escontré con 8 bombas, respirador y en coma.

QUÉ FALTA DE RESPONSABILIDAD, no quieran defender lo indefendible y los que defienden yo les doy mi lugar y que les duela hasta el alma, todos los días pelearla en esta casa.

CUIDEN A SUS HIJOS Y ASEGÚRENSE DE TODO, CON QUIÉNES VAN DE VIAJE, DÓNDE VAN A PARAR, QUÉ VAN HACER, CON QUIÉN VAN A DORMIR, EN DÓNDE, QUÉ SEGUROS TIENEN, QUE LAS COSAS QUE DIGAN ESTÉ ESCRITO PORQUE A LA PALABRA SE LA LLEVA EL VIENTO.

Ya nada va a ser como antes, ahora me toca mirar para adelante y asumir el lugar en el que estoy, donde estoy, tener más fuerzas para enseñarle también a los demás que se puede hacer muchas cosas a pesar de algunas dificultades.

LOS MÁS LINDO ES QUE VAMOS A PASAR LAS FIESTAS EN CASA TODOS JUNTOS !!!!!