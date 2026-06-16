La Justicia imputará el jueves al preceptor detenido por presunto abuso sexual en la escuela Lourdes

La fiscal Vivian Galeano solicitó audiencia para el 18 de junio en Tribunales. El hombre, de 58 años, permanece detenido desde el miércoles tras la denuncia de una alumna de 14.

La Justicia santafesina avanza con la causa que investiga un presunto abuso sexual contra una alumna de la escuela Nuestra Señora de Lourdes: la fiscal Vivian Galeano solicitó a la Oficina de Gestión Judicial fijar audiencia imputativa para el jueves 18 de junio, en horario aún a determinar, según indicaron fuentes judiciales a UNO Santa Fe . En esa instancia se formalizará la imputación contra el preceptor de 58 años, que permanece detenido desde el miércoles.

El hecho que originó la causa

El hombre fue arrestado el miércoles al mediodía luego de que una alumna de 14 años denunciara una situación de abuso sexual. Según se reconstruyó, la adolescente primero le contó lo sucedido a su madre, integrante de la fuerza policial, y posteriormente lo comunicó a la jefa de talleres de la escuela. A partir de ese momento se notificó a las autoridades del establecimiento y se activó el protocolo correspondiente.

Tras un llamado a la Central de Emergencias, personal del Comando Radioeléctrico se presentó en la escuela, ubicada en la intersección de Presbítero Dusso y Agustín Delgado, y trasladó al preceptor detenido. En paralelo, la menor y su madre se dirigieron a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia penal.

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Las medidas ordenadas por la fiscalía

Desde las primeras horas de la investigación, Galeano dispuso una serie de medidas: el secuestro de las cámaras de seguridad de la escuela, la solicitud de un turno con el Servicio Local de Niñez para brindar un espacio de escucha a la adolescente, la citación de los padres de los compañeros mencionados por la menor en su declaración y el pedido del legajo escolar del denunciado. También se evalúa la posibilidad de que la denunciante y eventuales compañeros declaren en Cámara Gesell.

Un antecedente que reabre el debate

El caso volvió a poner el foco en una denuncia anterior contra el mismo preceptor, presentada en marzo de 2024, que en su momento fue desestimada por falta de mérito. A raíz de aquella causa, el trabajador había permanecido dos años apartado del cargo mientras se tramitaba un sumario administrativo en el Ministerio de Educación.

La representante legal de la institución, María Eugenia Marcolín, confirmó que el sumario concluyó recientemente y que la escuela fue notificada de que el preceptor debía retomar sus funciones en ambos turnos. "Se reincorporó el lunes. Había tenido una denuncia en marzo de 2024 de la cual salió con falta de mérito. El Ministerio demoró dos años el sumario administrativo y nos comunicaron que debía volver a sus funciones", explicó.

Respecto de la denuncia actual, Marcolín sostuvo que la institución actuó de manera inmediata: la alumna brindó su relato en presencia de su madre, del rector, del vicerrector y de una superior policial, tras lo cual la escuela puso a disposición de la investigación toda la documentación y las grabaciones requeridas.

Lo que sigue

Con la audiencia imputativa fijada para el jueves, la causa avanza en paralelo con las entrevistas vinculadas tanto a la denuncia actual como a la de 2024. El preceptor continúa detenido a la espera de esa instancia judicial, que determinará los próximos pasos del proceso.