"Le informamos a la ministra Bullrich de la situación", dijo Corral

El intendente José Corral habló sobre la noticia que conmovió a toda la cuidad este martes. "Es un tema que nos tiene ocupados, angustiados y compartimos el dolor que sentimos todos los santafesinos", expresó el mandatario en relación a la muerte de Julio Cabal, el comerciante asesinado en horas del mediodía en pleno centro de la capital.

"Acompañamos a la familia Cabal que tiene que asumir una pérdida irreparable. Es un momento de mucho dolor y de mucha angustia", agregó.

Informó que la Municipalidad puso a disposición "la filmación de las cámaras de la zona a pedido de la fiscal inmediatamente. Hay cámaras en la zona, no directamente en esa cuadra pero sí en el entorno que a lo mejor pueden servir para ayudar a la investigación".

Se refirió a la decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de intervenir la UR I y dijo que la solución "está en la calle, con más patrullaje, con una mejor tarea policial. Con toda la dedicación y los recursos que hagan falta. Si hay que poner recursos extras, si hay que trabajar más horas, lo que sea necesario. La situación de desprotección que tiene Santa Fe no se tolera más. Hay que decir basta y tomar estas decisiones".

Sobre esa cuestión, la de poner más hombres y equipamiento a patrullar el territorio, advirtió que son más de 500 los agentes federales que están hoy en la ciudad. "Debe ser la ciudad del interior del país que tiene más efectivos federales", aseguró.

"Siempre se puede incrementar", comentó. En esa línea destacó: "Nosotros le informamos a la ministra Bullrich sobre la situación de estos días. Si hubiera recursos que se pudieran agregar, es necesario en la ciudad de Santa Fe".

"Nos consta la buena predisposición de la ministra y del gobierno nacional que viene ayudando a la provincia de Santa Fe desde el 2015, con una cantidad de efectivos que no hay en otras provincias. Ojalá se puedan conseguir más. Si es así, vendrán más efectivos también", manifestó Corral a la emisora LT10

También le pidió a funcionarios provinciales que "está bueno que pidan ayuda nacional, porque es un momento para ser humildes". Apuntó que desde el municipio se viene "señalando esta situación de inseguridad desde hace mucho tiempo".

También habló sobre las responsabilidades que les cabe a otros poderes, como el judicial: "No puede ser que con estos niveles de violencia se tolere que haya personas detenidas con armas de fuego y que queden libres después. Hay que encontrarle la vuelta para que estas cosas no ocurran más. Porque no podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera, con esta angustia".

"Nos obliga a las autoridades a tomar decisiones y a poner todo lo que podamos. Por eso nosotros ya no pedimos, exigimos que la provincia ponga más patrullaje, más presencia policial; la mejor dedicación, todos los esfuerzos en la ciudad de Santa Fe. Tenemos una situación de desprotección y de violencia", añadió.