En la audiencia de medidas cautelares de este lunes, el juez de Instrucción Penal Preparatoria Osvaldo Carlos, tomó una medida inusual: dejó hablar a las víctimas. Lo hizo luego de haber decidido la libertad de Matías Perea y a minutos de hacer lo mismo con Cristian Milesi. “No es habitual que un juez tenga contacto con las víctimas, pero me siento en la obligación”, aseveró.

Con anterioridad, había terminado de hablar la defensa de este último, e hizo alusión a lo que pasaba en otros sistemas judiciales. “No podemos hablar de la Justicia del primer mundo. Los jueces tienen otro compromiso con la seguridad de la población”, dijo Gustavo Glaría, el papá de Gonzalo, quien falleciera persiguiendo a unos ladrones el pasado 31 de diciembre.

“Usted tiene todas las pruebas, peritos, un robo demostrado… Gonzalo muere por el golpe… Y nuestro respetado juez tira todo. Me siento vergonzosamente representado por usted“, le dijo Glaría, hablándole directamente al juez Osvaldo Carlos.

“La ciudad esperaba otra cosa suya”, dijo, algo que después repitió ante la prensa.

Osvaldo Carlos también hizo uso de la palabra. “Todos nos hemos sentido conmocionados por lo que pasó con su familia”, dijo y disintió con una de las aseveraciones que hizo Glaría: que había sufrido presiones políticas. “Estoy defendiendo una institución, el Poder Judicial. En mi vida recibí presiones y menos en este momento. Debo decir que se equivoca en sus creencias“, replicó el magistrado.

También aclaró que no termina el juicio, sino que es solamente una instancia de la investigación. “Esto significa que hasta el juicio, van a permanecer en libertad. Pero en el juicio pueden terminar condenados. La prisión preventiva no es un fallo condenatorio”, dijo Carlos.

“Un testigo me dijo que no quería hablar por temor a dar la cara. ¿Cómo traigo a otro testigo, si con un trabajo de investigación y un muerto quedan sueltos?“, se preguntó Gustavo Glaría y dijo que no tenía nada que reprocharle a las fiscales.

También habló la mamá de Gonzalo: “Eduqué a mis hijos para que sean personas de bien, que no sean indiferentes a la necesidad de los otros. Confío en la Justicia. No está mal involucrarse. Sino, la sociedad se va a volver peor, más indiferente y con temor. Hoy tengo que pasar este dolor. No quiero pensar que eduqué mal a mis hijos”.

“Siga creyendo en las instituciones y en la Justicia. Quizás me equivoqué. Pero tenga la tranquilidad de que las decisiones que tomamos en la Justicia son revisadas y se pueden modificar”, contestó el juez Carlos

“Te sacan la fuerza a las cachetadas con estas decisiones”

Gustavo no tardó en recibir muestras de apoyo. Mientras empezaba a contestar a la prensa, pasó alguien en bicicleta y le gritó “¡no aflojes!”.

“La verdad salimos muy doloridos, porque realmente creo que Rafaela no esperaba esto. Yo no esperaba esto. Uno educa a sus hijos para el compromiso, para no mirar para otro lado. Que el juez haya tomado esta medida, las dos personas involucradas venían de un robo, hay un trabajo de fiscalía en conseguir todas las pruebas (gracias a la tecnología), que se escapan y Gonzalo se compromete en detenerlos poniendo en riesgo su vida… no tengo palabras. Tengo muchísimo dolor e impotencia. Es más de lo mismo, de lo que ya sabemos. Quedó demostrado. ¿Para qué escuchar todo esto?”, dijo.

“Hay un trabajo de investigación, la policía no tiene recursos pero a los cuatro días están detenidos… Están identificados y venimos con una gran expectativa. Pero el señor juez le dice que se vayan tranquilitos a casa“, comentó.

Gustavo anticipó que irá a la marcha de este martes a las 20. “No la organicé yo, pero me invitaron. Con muchas ganas voy a seguir poniéndole pilas a todo esto. Nos vamos a manifestar mañana a la noche para pedirle a los legisladores que cambiemos las leyes. Rafaela no es la que yo quiero: no es segura, tranquila, y no podemos seguir aceptando que este tipo de personas cometan robos o delitos con este tipo de desenlace o de otros. Cambiaron nuestra seguridad. Cambiaremos las leyes si están mal y los políticos si se están equivocando. Pero vamos a seguir insistiendo. ¿Con qué dolor va a salir la gente mañana? Con el mismo que siento hoy yo. No se hace justicia, por más que me diga que es la primera instancia. Pero ¿qué ve el ciudadano común, que no sabe de leyes como yo? Que a los cuatro días están sueltos”, agregó.

“Te sacan la fuerza a las cachetadas con este tipo de decisiones. Pero sabemos que Rafaela nos está apoyando. Y vamos por una Rafaela distinta“, añadió.

Consultado por VíaRafaela si notaba una diferencia entre lo que decía la fría letra de la ley y la población contestó: “Sí. Pensé que no. Hablé con un juez, con un fiscal federal y esperábamos otro resultado. Por eso, la frialdad de la Justicia queda registrado con lo que pasó hoy“.

