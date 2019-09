"No podemos creer que Cecilia no esté entre nosotros"

Nadie sale de su asombro luego de conocerse la noticia del brutal crimen de Cecilia Burgadt, quien era enfermera en el Hospital Cullen y fue hallada sin vida, maniatada y golpeada en una pensión en barrio Las Delicias, luego de estar desaparecida por más de 24 horas, el sábado por la tarde.

Este lunes a la mañana, sus compañeros de trabajo hablaron y mostraron su dolor al enterarse de la noticia. En diálogo con la prensa, Nilda Aragón, jefa de enfermeras del hospital José María Cullen dijo: "Ella estuvo trabajando con nosotros el viernes y no podemos entender, no cabe en nuestra mente que no esté con nosotros. Me apoyo en la fe y esperanza que hay que seguir adelante y pedirle a Dios la bendición sobre sus hijas que son jóvenes y en este tiempo se quedan solas”.

A la hora de describir cómo era Cecilia, no lo dudaron: "Era buena, caritativa y amable. Siempre dispuesta para ayudar a la gente. Ella estaba feliz y contenta, el viernes vino a la guardia e hizo doble turno. Nos contó que hacia cuatro meses tenía una pareja nueva y quería que la conociéramos”.

También recordaron que tenía licencia planificada y había dejado los horarios programados. “Se fue tranquila a hacer un trámite, ella iba a adquirir un auto, siempre la luchó por sus hijas y siempre salió adelante”, recordaron.