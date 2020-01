Peligra la realización del Festival de Guadalupe por falta de fondos estatales

Este lunes por la noche la comisión organizadora del Festival Folklórico de Guadalupe se reunirá para tomar la decisión sobre si se realizará o no el evento. En una comunicación a la comunidad de la Basílica de Guadalupe, el sacerdote Olidio Panigo informó que es posible que se suspenda "después de 14 años seguidos de historia".

La edición número 32 del Festival Folklórico de Guadalupe está pensada para el 17, 18 y 19 de enero. El eclesiástico además recordó que "el año pasado se cumplieron 50 años del Festival que se empezó a hacer en 1969".

Sobre los motivos esgrimió que es porque "no contamos con la ayuda oficial que teníamos tanto de la Municipalidad y de la Provincia. Eso nos permitía llevarlo adelante con entrada gratuita, solidario, donde todas las familias pudiesen tener tres noches de buena música y tranquilidad, con ese espectáculo tan hermoso que es ver la Basílica iluminada".

02Guadalupe.JPG

"Es un gran dolor para quienes trabajamos para recuperarlo y sabemos lo que nos costó tenerlo de pie", agregó. Al mismo tiempo describió que "ya estaba todo preparado, los artistas tanto locales como nacionales ya habían reservado la fecha", y que hay grandes probabilidad de tener que darles aviso que no se hará. Destacó, además: "Varios de ellos que quieren al Festival porque saben que se trabaja no por una cuestión comercial sino pensando en el prójimo, incluso habían habían bajado lo que cuesta su presentación para que se pueda realizar el Festival".

En relación a los daños colaterales que traería la suspensión del evento señaló: "Esto hace que personas que antes recibían las donaciones de pañales en el Hospital de Niños, la sala de neonatología del Hospital Iturraspe o los alimentos no perecederos que eran distribuidos a través de Cáritas este año no lo van a poder tener. O que incluso aquellas personas que venían y se instalaban en el entorno con sus kiosquitos y tenían un ingreso para pelearla en medio de esta situación difícil tampoco lo van a poder tener. Así que es algo que lamentamos muchísimos pero tuvimos que tomar esta decisión porque no teníamos los medios necesarios".

Por último, ante la falta de definición de la entrega de fondos estatales para esta fecha señaló: "Faltan días para la realización del festival con lo cual no nos da el tiempo para buscar otra manera de hacer frente a los gastos que son bastantes grandes, incluso con artistas que no son de primer nivel, sino que son aquellos que cantan con el corazón. El Festival de Guadalupe es de bolsillo chico pero con el corazón grande porque nace de la solidaridad. Nos queda el desafío para poder hacerlo el año que viene. Recuperarlo fue un logro, continuarlo es un esfuerzo, y seguir haciéndolo es un anhelo que nunca nos van a quitar".