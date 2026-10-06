Provincia le otorga aportes al municipio para una nueva planta de asfalto: producirá 50 toneladas por hora para reparar calles

El Gobierno provincial otorgará $510 millones a la Municipalidad de Santa Fe para adquirir una nueva planta de asfalto en frío, que permitirá producir hasta 50 toneladas por hora y agilizar las tareas de reparación y mantenimiento de calles.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , firmarán este martes, a las 9, en la Municipalidad de Santa Fe, dos acuerdos destinados a fortalecer la infraestructura y la capacidad operativa de la ciudad.

Por un lado, el Gobierno de Santa Fe otorgará un aporte reembolsable de $510 millones para que el municipio avance en la adquisición de una Planta Asfáltica de Material en Frío . El nuevo equipamiento permitirá aumentar de manera significativa la capacidad de producción de material destinado al mantenimiento y reparación de calles.

Además, la Provincia otorgará una garantía para que la Municipalidad de Santa Fe acceda a un préstamo de $1.061.484.902,50 del Banco de Santa Fe, destinado a la compra de maquinaria y equipamiento para atender situaciones vinculadas con la emergencia hídrica y los efectos asociados a la llegada del fenómeno de El Niño.

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Una planta que permitirá multiplicar la producción de asfalto

La incorporación de la nueva planta representa un cambio importante respecto de la capacidad actual del municipio. La planta asfáltica que funciona actualmente en Santa Fe fue instalada en 1982 y, en condiciones óptimas, produce alrededor de 6 toneladas de material por día. El nuevo equipamiento, en cambio, tendrá una capacidad de producción de hasta 50 toneladas por hora.

La adquisición se realizará en el marco del Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) y contará con financiamiento de organismos internacionales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante una operatoria provincial destinada a financiar proyectos de infraestructura y equipamiento municipal.

Según explicó la concejala Titi Barletta, la diferencia en la capacidad de producción permitirá acelerar de manera considerable los trabajos de reparación de calles.

Para dimensionar el impacto, señaló que para asfaltar una cuadra se necesitan aproximadamente 120 toneladas de material. Con la capacidad de la planta actual, ese trabajo puede demandar unos 20 días hábiles, mientras que con la nueva planta podría completarse en una mañana.

Asfalto en frío: qué beneficios tendrá para la ciudad

Uno de los principales objetivos de la inversión es que la Municipalidad de Santa Fe pueda producir su propio material para el mantenimiento vial, aumentando la capacidad de respuesta ante baches y deterioros de la calzada y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

La utilización de asfalto en frío también permitirá reducir los tiempos de interrupción del tránsito, ya que las calles intervenidas podrán habilitarse prácticamente de inmediato después de la colocación del material.

Otro beneficio será la posibilidad de acopiar material y mantener un stock permanente. De esta manera, el municipio podrá contar con insumos para realizar reparaciones durante fines de semana o feriados, cuando actualmente existen mayores dificultades para disponer de material en caliente.

La planta estará equipada con sistemas para la dosificación de áridos, cal, agua y ligante, además de mezclador, sistemas de bombeo, cinta de elevación y los correspondientes dispositivos eléctricos y de seguridad.

El equipamiento será destinado principalmente a fortalecer las tareas de la Dirección General de Mantenimiento Vial, aunque también podrá utilizarse para intervenciones en calles, ciclovías, veredas y espacios públicos.

Cuánto costará producir el asfalto con la nueva planta

La inversión también busca generar un ahorro en los costos de producción del material utilizado para las reparaciones. El intendente Juan Pablo Poletti explicó que actualmente la producción de una tonelada de asfalto en la planta municipal tiene un costo aproximado de $600.000, mientras que la compra a terceros para atender situaciones de emergencia ronda los $450.000 por tonelada.

Con la nueva planta de producción de asfalto en frío, el costo estimado bajaría a unos $150.000 por tonelada. “Por lo tanto, no estamos hablando de un gasto”, sostuvo Poletti al referirse a la inversión, y remarcó que la incorporación del equipamiento permitirá mejorar la capacidad operativa del municipio y reducir el costo de las intervenciones viales.

La nueva planta será instalada en un predio que deberá determinar la Municipalidad de Santa Fe y se incorporará como una herramienta estratégica para acelerar el mantenimiento de la infraestructura urbana.

De esta manera, la ciudad contará con una capacidad de producción muy superior a la actual y podrá disponer de material para responder con mayor rapidez a las necesidades de pavimentación, reparación de calles y mantenimiento de espacios públicos.